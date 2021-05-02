10 смішних фото, які показують, як це – мати брата чи сестру

2 травня 2021 , 15:18
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Джерело:

Reddit

Стосунки братів та сестер – це завжди вибухова суміш. Тут знайдеться місце для всього: і для справжньої любові, і для відчайдушної війни, і для гумору, який не всі зрозуміють.

Ми зібрали для вас 10 прекрасних фотографій, які демонструють, що таке стосунки між братом та сестрою. Ви справжній щасливчик, якщо маєте таку людину!

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Автор: Петро Синєокий