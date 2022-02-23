Проте сьогодні 24 канал вирішив розповісти у фотодобірці про незвичні рослини, які не зустрінеш на підвіконні. Вони виглядають, наче природні витвори мистецтва.
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10 унікальних рослин, які схожі на витвори мистецтва
Це алое наче намальоване.
Ідеальна геометрія / Фото Reddit
Ідеально рівна юка.
Рослина наче куля / Фото Reddit
Бразильський листок із неймовірним орнаментом.
Природне мистецтво / Фото Reddit
Своїми ідеальними геометричними листками дивує і глоріоза.
Яка гарна рослина / Фото Reddit
Ще одне ідеальне доповнення до природної мистецької колекції – крассула.
Яка мила рослинка / Фото Reddit
Агава королеви Вікторії – по-справжньому королівська рослина.
Рослина виглядає по-королівськи / Фото Reddit
Які візерунки створила сама природа на пальмовій гілці.
Неймовірна краса / Фото Reddit
Ще один вишуканий витвір мистецтва – Крассула Грин Пагода.
Як гарно / Фото Reddit
Ідеально пропорційна камелія японська.
Рослина наче намальована / Фото Reddit
У реальність цієї гозанії складно повірити.
Наче несправжня / Фото Reddit