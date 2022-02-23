Проте сьогодні 24 канал вирішив розповісти у фотодобірці про незвичні рослини, які не зустрінеш на підвіконні. Вони виглядають, наче природні витвори мистецтва.

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10 унікальних рослин, які схожі на витвори мистецтва

Це алое наче намальоване.


Ідеальна геометрія / Фото Reddit

Ідеально рівна юка.


Рослина наче куля / Фото Reddit

Бразильський листок із неймовірним орнаментом.


Природне мистецтво / Фото Reddit

Своїми ідеальними геометричними листками дивує і глоріоза.


Яка гарна рослина / Фото Reddit

Ще одне ідеальне доповнення до природної мистецької колекції – крассула.


Яка мила рослинка / Фото Reddit

Агава королеви Вікторії – по-справжньому королівська рослина.


Рослина виглядає по-королівськи / Фото Reddit

Які візерунки створила сама природа на пальмовій гілці.


Неймовірна краса / Фото Reddit

Ще один вишуканий витвір мистецтва – Крассула Грин Пагода.


Як гарно / Фото Reddit

Ідеально пропорційна камелія японська.


Рослина наче намальована / Фото Reddit

У реальність цієї гозанії складно повірити.


Наче несправжня / Фото Reddit