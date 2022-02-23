Однако сегодня 24 канал решил рассказать в фотоподборке о необычных растениях, которые не встретишь на подоконнике. Они выглядят как природные произведения искусства.
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10 уникальных растений, похожих на произведения искусства
Это алоэ как нарисованное.
Идеальная геометрия / Фото Reddit
Идеально ровная юка.
Растение как шар / Фото Reddit
Бразильский лист с невероятным орнаментом.
Природное искусство / Фото Reddit
Своими идеальными геометрическими листьями удивляет и глориоза.
Какое красивое растение / Фото Reddit
Еще одно идеальное дополнение к природной художественной коллекции – крассула.
Какое милое растение / Фото Reddit
Агава королевы Виктории – по-настоящему королевское растение.
Растение выглядит по-королевски.
Какие узоры создала сама природа на пальмовой ветке.
Невероятная красота / Фото Reddit
Еще одно изысканное произведение искусства – Крассула Грин Пагода.
Как красиво / Фото Reddit
Идеально пропорциональна японская камелия.
Растение словно нарисовано / Фото Reddit
В подлинность этой гозании трудно поверить.
Словно нарисованная / Фото Reddit