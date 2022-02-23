Однако сегодня 24 канал решил рассказать в фотоподборке о необычных растениях, которые не встретишь на подоконнике. Они выглядят как природные произведения искусства.

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10 уникальных растений, похожих на произведения искусства

Это алоэ как нарисованное.



Идеальная геометрия / Фото Reddit

Идеально ровная юка.



Растение как шар / Фото Reddit

Бразильский лист с невероятным орнаментом.



Природное искусство / Фото Reddit

Своими идеальными геометрическими листьями удивляет и глориоза.



Какое красивое растение / Фото Reddit

Еще одно идеальное дополнение к природной художественной коллекции – крассула.



Какое милое растение / Фото Reddit

Агава королевы Виктории – по-настоящему королевское растение.



Растение выглядит по-королевски.

Какие узоры создала сама природа на пальмовой ветке.



Невероятная красота / Фото Reddit

Еще одно изысканное произведение искусства – Крассула Грин Пагода.



Как красиво / Фото Reddit

Идеально пропорциональна японская камелия.



Растение словно нарисовано / Фото Reddit

В подлинность этой гозании трудно поверить.