Перед вами добірка смішних весільних фото, які однозначно піднімуть вам настрій! Фотографам вдалося піймати настільки круті моменти під час різних весіль, що можна надірвати живіт від сміху. Поїхали!

Цікаво Солодко без цукру! Як SHABO єдина в Україні створює природно-напівсолодкі вина

Упс!

Фото imgur argyles

Який серйозний гість!

Фото imgur IReadThisSomewhere

Просто ідеальне фото!

Фото imgur anlyin

Жінка явно не хотіла піймати букет

Фото imgur flamingogirl453

"Завжди хотіла розкішне плаття, щоб бути схожою на принцесу..."

Фото imgur anlyin

Песик не втримався

Фото reddit Zombiebelle

Ой!

Фата полетіла у воду, але наречений вирішив проблему

Фото твітер kevinrobledo

Які щирі емоції!

Смачно!

Песик вирішив відпочити

Фото reddit samb811