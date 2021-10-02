10+ весільних фотографій, які розсмішать до сліз: кумедна добірка
2 жовтня 2021 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Як би наречені ретельно не готувалися до весілля, інколи все може піти не за планом. Нічого тут не зробиш: то песик раптово увірветься під час фотосесії, то фата полетить кудись далеко. Всяке буває!
Перед вами добірка смішних весільних фото, які однозначно піднімуть вам настрій! Фотографам вдалося піймати настільки круті моменти під час різних весіль, що можна надірвати живіт від сміху. Поїхали!
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Упс!
Фото imgur argyles
Який серйозний гість!
Фото imgur IReadThisSomewhere
Просто ідеальне фото!
Фото imgur anlyin
Жінка явно не хотіла піймати букет
Фото imgur flamingogirl453
"Завжди хотіла розкішне плаття, щоб бути схожою на принцесу..."
Фото imgur anlyin
Песик не втримався
Фото reddit Zombiebelle
Ой!
Фата полетіла у воду, але наречений вирішив проблему
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Які щирі емоції!
Смачно!
Песик вирішив відпочити
Фото reddit samb811