Деякі батьки стараються сприймати це з гумором, адже нічого тут не вдієш. Вони поділилися з користувачами Reddit фотографіями добрих та кумедних моментів зі своїми малюками. Їм точно буде приємно глянути на ці знімки через 10-20 років!
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Ніхто його не знайде!
Фото reddit MicroBurrito1
Ой...
Фото reddit
"Дочці не сподобалося, що в неї забагато грошей"
Фото reddit slimbender
"Син побіг прямо в стіну. Він навіть не призупинився"
Фото reddit AmandaKathleen
Хлопчик хотів піти на ігровий майданчик, щоб поїсти чіпси
Фото reddit ipreferthedarkside
Цей хлопчик не шукає легких шляхів
Фото reddit RABODI
Заховався!
Фото reddit LionessOfAzzalle
5-річна дівчинка перемістила всі магнітики на холодильнику, бо так зручніше
Фото reddit MK6er
Доросле життя – це нелегко...
Фото reddit ilovepretzles69
Прохання не турбувати
Фото reddit GarbageDump