Деякі батьки стараються сприймати це з гумором, адже нічого тут не вдієш. Вони поділилися з користувачами Reddit фотографіями добрих та кумедних моментів зі своїми малюками. Їм точно буде приємно глянути на ці знімки через 10-20 років!

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Ніхто його не знайде!

Фото reddit MicroBurrito1

Ой...

Фото reddit

"Дочці не сподобалося, що в неї забагато грошей"

Фото reddit slimbender

"Син побіг прямо в стіну. Він навіть не призупинився"

Фото reddit AmandaKathleen

Хлопчик хотів піти на ігровий майданчик, щоб поїсти чіпси

Фото reddit ipreferthedarkside

Цей хлопчик не шукає легких шляхів

Фото reddit RABODI

Заховався!

Фото reddit LionessOfAzzalle

5-річна дівчинка перемістила всі магнітики на холодильнику, бо так зручніше

Фото reddit MK6er

Доросле життя – це нелегко...

Фото reddit ilovepretzles69

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Прохання не турбувати

Фото reddit GarbageDump