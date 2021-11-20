Некоторые родители стараются воспринимать это с юмором, ведь ничего здесь не поделаешь. Они поделились с пользователями Reddit фотографиями хороших и смешных моментов со своими малышами. Им точно будет приятно посмотреть на эти снимки через 10-20 лет!

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Никто его не найдет!

Фото reddit MicroBurrito1

Ой...

Фото reddit

"Дочке не понравилось, что у нее много денег"

Фото reddit slimbender

"Сын побежал прямо в стену. Он даже не остановился"

Фото reddit AmandaKathleen

Мальчик хотел пойти на игровую площадку, чтобы поесть чипсы

Фото reddit ipreferthedarkside

Этот мальчик не ищет легких путей

Фото reddit RABODI

Спрятался!

Фото reddit LionessOfAzzalle

5-летняя девочка переместила все магнитики на холодильнике, потому что так удобнее

Фото reddit MK6er

Взрослая жизнь – это нелегко...

Фото reddit ilovepretzles69

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Фото reddit GarbageDump