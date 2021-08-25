Перед вами 10 робіт від талановитих майстрів, які повністю переробили старі татуювання. Вони справді врятували своїх клієнтів. Адже деякі тату з роками виглядали трішки нещасно. А зараз ці малюнки – справжня цукерочка!

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Освіжили татуювання

Фото Reddit

Який милий котик!

Фото інстаграм sinanyldz_tattooer

Чудовий результат

Фото Reddit whitestainedwood

Гарна ідея!

Фото інстаграм fireblade_tattoo

Був напис – стала бджола

Фото інстаграм ink_by_erin

Котики – це завжди круте рішення!

Фото інстаграм mykolapfefer

Старе тату – справа. Новеньке – зліва

Фото інстаграм micha_h_artwork

Цікаво, для чого дівчина колись набила козу?

Фото інстаграм artisanal_tattoo

Вау!

Фото інстаграм maryeink

Просто космос! Хоч і попереднє тату теж нічого так

Фото інстаграм maryeink