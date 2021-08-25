Перед вами 10 работ от талантливых мастеров, которые полностью переделали старые татуировки. Они действительно спасли своих клиентов. Ведь некоторые тату с годами выглядели немного несчастно. А сейчас эти рисунки – настоящая конфетка!

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Освежили татуировку

Фото Reddit

Какой милый котик!

Фото инстаграм sinanyldz_tattooer

Замечательный результат

Фото Reddit whitestainedwood

Отличная идея!

Фото инстаграм fireblade_tattoo

Была надпись – стала пчела

Фото инстаграм ink_by_erin

Котики – это всегда круто!

Фото инстаграм mykolapfefer

Старое тату – справа. Новенькое – слева

Фото инстаграм micha_h_artwork

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Интересно, а зачем девушка когда-то набила козу?

Фото инстаграм artisanal_tattoo

Вау!

Фото инстаграм maryeink

Просто космос! Хотя и прошлое тату тоже ничего так

Фото инстаграм maryeink