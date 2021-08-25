Перед вами 10 работ от талантливых мастеров, которые полностью переделали старые татуировки. Они действительно спасли своих клиентов. Ведь некоторые тату с годами выглядели немного несчастно. А сейчас эти рисунки – настоящая конфетка!
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Освежили татуировку
Фото Reddit
Какой милый котик!
Фото инстаграм sinanyldz_tattooer
Замечательный результат
Фото Reddit whitestainedwood
Отличная идея!
Фото инстаграм fireblade_tattoo
Была надпись – стала пчела
Фото инстаграм ink_by_erin
Котики – это всегда круто!
Фото инстаграм mykolapfefer
Старое тату – справа. Новенькое – слева
Фото инстаграм micha_h_artwork
Интересно, а зачем девушка когда-то набила козу?
Фото инстаграм artisanal_tattoo
Вау!
Фото инстаграм maryeink
Просто космос! Хотя и прошлое тату тоже ничего так
Фото инстаграм maryeink