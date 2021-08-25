10 випадків, коли люди вдало переробили жахливі татуювання: цікаві фото
Джерело:Reddit
Не страшно, якщо через кілька років вам перестане подобатися власне татуювання. Малюнок завжди можна кардинально переробити. Головне – трішки уяви та візит до професіонала своєї справи.
Перед вами 10 робіт від талановитих майстрів, які повністю переробили старі татуювання. Вони справді врятували своїх клієнтів. Адже деякі тату з роками виглядали трішки нещасно. А зараз ці малюнки – справжня цукерочка!
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Освіжили татуювання
Фото Reddit
Який милий котик!
Фото інстаграм sinanyldz_tattooer
Чудовий результат
Фото Reddit whitestainedwood
Гарна ідея!
Фото інстаграм fireblade_tattoo
Був напис – стала бджола
Фото інстаграм ink_by_erin
Котики – це завжди круте рішення!
Фото інстаграм mykolapfefer
Старе тату – справа. Новеньке – зліва
Фото інстаграм micha_h_artworkДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
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Фото інстаграм artisanal_tattoo
Вау!
Фото інстаграм maryeink
Просто космос! Хоч і попереднє тату теж нічого так
Фото інстаграм maryeink