10 випадків, коли люди вдало переробили жахливі татуювання: цікаві фото

25 серпня 2021 , 20:09
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Джерело:

Reddit

Не страшно, якщо через кілька років вам перестане подобатися власне татуювання. Малюнок завжди можна кардинально переробити. Головне – трішки уяви та візит до професіонала своєї справи.

Перед вами 10 робіт від талановитих майстрів, які повністю переробили старі татуювання. Вони справді врятували своїх клієнтів. Адже деякі тату з роками виглядали трішки нещасно. А зараз ці малюнки – справжня цукерочка!

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Освіжили татуювання

Фото Reddit

Який милий котик!

Фото інстаграм sinanyldz_tattooer

Чудовий результат

Фото Reddit whitestainedwood

Гарна ідея!

Фото інстаграм fireblade_tattoo

Був напис – стала бджола

Фото інстаграм ink_by_erin

Котики – це завжди круте рішення!

Фото інстаграм mykolapfefer

Старе тату – справа. Новеньке – зліва

Фото інстаграм micha_h_artwork

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Фото інстаграм artisanal_tattoo

Вау!

Фото інстаграм maryeink

Просто космос! Хоч і попереднє тату теж нічого так

Фото інстаграм maryeink

 

 

 

 

 

 

Автор: Петро Синєокий