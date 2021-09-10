Людям з нашої добірки справді кумедно не пощастило. Хтось був настільки заклопотаний власними справами, що забув про все на світі. А дехто просто опинився не в той момент, не в тому місці. Якщо у вас нещодавно трапилася якась невдача – не "грузіть" себе сумними думками. Це з кожним трапляється, повірте нам!

Цікаво Що таке міжнародні дегустаційні конкурси та навіщо в них брати участь українським виноробам?

"Хтось закріпив свій велосипед біля мого. Як тепер їхати?"

Фото reddit pc1400

Хтось ідеально замаскувався...

Фото reddit 11Letters1Name

"Здається, у птахів була крута вечірка на моєму автомобілі"

Фото reddit Wheels_SB

"Люди, які орендували в мене квартиру, подумали, що це печиво, а не підставка під чашки"

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Хлопець випадково вилив на себе відбілювач

Фото reddit that1legend

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Це була вечеря. Хлопець просто заснув на 3 години

Фото reddit typewriter6

Це вже класика!

Фото reddit CaffeinatedNation

"Цього тижня придбав електричний чайник, до того користувався звичайним. Згадав про це, коли він почав плавитися на газовій плиті"

Фото reddit notsewfast_

"Я так розпереживався на власному весіллі, що поклав взуття у морозилку"

Фото reddit necromagiks

"Дружина довго з цього сміялася"

Фото reddit Shaneblaster

Хлопець поклав телефон в кишеню. А там були шоколадні цукерки...

Фото reddit BirdPlan