Людям с нашей подборки действительно забавно не повезло. Кто-то был настолько озабочен собственными делами, что забыл обо всем на свете. А кое-кто просто оказался не в тот момент, не в том месте. Если у вас недавно случился какой-то провал – не "грузите" себя грустными мыслями. Это с каждым бывает, поверьте нам!

Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

"Кто-то закрепил свой велосипед возле моего. Как теперь ехать?"

Фото reddit pc1400

Идеально замаскировался...

Фото reddit 11Letters1Name

"Кажется, у птиц была крутая вечеринка на моем автомобиле"

Фото reddit Wheels_SB

"Люди, которые арендовали у меня квартиру, подумали, что это печенье, а не подставка под чашки"

Фото твітер hotelluxband

Парень случайно вылил на себя отбеливатель

Фото reddit that1legend

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Это был ужин. Парень просто заснул на 3 часа

Фото reddit typewriter6

Это уже классика!

Фото reddit CaffeinatedNation

"На этой неделе приобрел электрический чайник, к тому времени пользовался обычным. Вспомнил об этом, когда он начал плавиться на газовой плите"

Фото reddit notsewfast_

"Я так распереживался на собственной свадьбе, что положил обувь в морозилку"

Фото reddit necromagiks

"Жена долго с этого смеялась"

Фото reddit Shaneblaster

Парень положил телефон в карман. А там были шоколадные конфеты...

Фото reddit BirdPlan