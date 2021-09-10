Людям с нашей подборки действительно забавно не повезло. Кто-то был настолько озабочен собственными делами, что забыл обо всем на свете. А кое-кто просто оказался не в тот момент, не в том месте. Если у вас недавно случился какой-то провал – не "грузите" себя грустными мыслями. Это с каждым бывает, поверьте нам!
Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?
"Кто-то закрепил свой велосипед возле моего. Как теперь ехать?"
Фото reddit pc1400
Идеально замаскировался...
Фото reddit 11Letters1Name
"Кажется, у птиц была крутая вечеринка на моем автомобиле"
Фото reddit Wheels_SB
"Люди, которые арендовали у меня квартиру, подумали, что это печенье, а не подставка под чашки"
Фото твітер hotelluxband
Парень случайно вылил на себя отбеливатель
Фото reddit that1legend
Это был ужин. Парень просто заснул на 3 часа
Фото reddit typewriter6
Это уже классика!
Фото reddit CaffeinatedNation
"На этой неделе приобрел электрический чайник, к тому времени пользовался обычным. Вспомнил об этом, когда он начал плавиться на газовой плите"
Фото reddit notsewfast_
"Я так распереживался на собственной свадьбе, что положил обувь в морозилку"
Фото reddit necromagiks
"Жена долго с этого смеялась"
Фото reddit Shaneblaster
Парень положил телефон в карман. А там были шоколадные конфеты...
Фото reddit BirdPlan