Розбита техніка, суцільний безлад та багато побутових проблем – деяким людям потрібно заборонити ходити в гості. Так вважають автори цих світлин, які поділилися з усіма найдивнішими звичками людей, які в них нещодавно гостювали.

Цікаво Кроки до успіху: Марина Ревкова – "Найкращий сомельє України 2020"

"Гості пішли – а я вже 2 години не можу це розплутати"

Фото reddit

Як можна так їсти піцу?

Фото reddit

"Хтось поставив чашку на безпровідну зарядку"

Фото reddit

Гості вирішили побавитися гру у віртуальній реальності

Фото reddit

"Тато приїхав в гості. Як він помив за собою посуд"

Фото reddit

"Хтось з гостей дуже налякав нашого песика"

Фото reddit

"Друг хотів спекти собі вафельки, але забув про них. Тепер ми це відмиваємо"

Фото reddit

Хтось з гостей так поклав яйця

Фото reddit

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Гості так поскладали посуд

Фото reddit

"Приїхали родичі…"

Фото reddit