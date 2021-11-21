Розбита техніка, суцільний безлад та багато побутових проблем – деяким людям потрібно заборонити ходити в гості. Так вважають автори цих світлин, які поділилися з усіма найдивнішими звичками людей, які в них нещодавно гостювали.
Цікаво Кроки до успіху: Марина Ревкова – "Найкращий сомельє України 2020"
"Гості пішли – а я вже 2 години не можу це розплутати"
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Як можна так їсти піцу?
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"Хтось поставив чашку на безпровідну зарядку"
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Гості вирішили побавитися гру у віртуальній реальності
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"Тато приїхав в гості. Як він помив за собою посуд"
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"Хтось з гостей дуже налякав нашого песика"
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"Друг хотів спекти собі вафельки, але забув про них. Тепер ми це відмиваємо"
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Хтось з гостей так поклав яйця
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Гості так поскладали посуд
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"Приїхали родичі…"
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