Разбита техника, сплошной беспорядок и бытовые проблемы – некоторым людям нужно запретить ходить в гости. Так считают авторы этих фотографий, которые поделились со всеми странными привычками людей, которые у них недавно гостили.
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"Гости ушли – а я уже 2 часа не могу это распутать"
Фото reddit
Как можно есть пиццу?
Фото reddit
"Кто-то поставил чашку на беспроводную зарядку"
Фото reddit
Гости решили поиграть в виртуальной реальности
Фото reddit
"Папа приехал в гости. Как он помыл за собой посуду"
Фото reddit
"Кто-то из гостей очень напугал нашу собачку"
Фото reddit
"Друг хотел испечь себе вафельки, но забыл о них. Теперь мы это отмываем"
Фото reddit
Кто-то из гостей так положил яйца
Фото reddit
Гости так положили посуду
Фото reddit
"Приехали родственники…"
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