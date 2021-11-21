Разбита техника, сплошной беспорядок и бытовые проблемы – некоторым людям нужно запретить ходить в гости. Так считают авторы этих фотографий, которые поделились со всеми странными привычками людей, которые у них недавно гостили.

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"Гости ушли – а я уже 2 часа не могу это распутать"

Фото reddit

Как можно есть пиццу?

Фото reddit

"Кто-то поставил чашку на беспроводную зарядку"

Фото reddit

Гости решили поиграть в виртуальной реальности

Фото reddit

"Папа приехал в гости. Как он помыл за собой посуду"

Фото reddit

"Кто-то из гостей очень напугал нашу собачку"

Фото reddit

"Друг хотел испечь себе вафельки, но забыл о них. Теперь мы это отмываем"

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Кто-то из гостей так положил яйца

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Гости так положили посуду

Фото reddit

"Приехали родственники…"

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