Перед вами роботи 10 майстрів, які настільки вдало переробили старе татуювання, що вразили усіх. Кілька годин роботи – і незграбний малюнок перетворюється у розкішний пейзаж, а кумедні кленові листочки – у магічні квіточки. Поїхали!

Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Special Edition напівсухе рожеве і салат з полуницею

Погодьтесь, так значно краще!

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Як гарно!

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Цікаво, що це було на першому татуюванні?

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Як вам таке?

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Орел виглядав трохи нещасно

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Вау!

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Хлопець 10 років не міг знайти майстра, який погодився би це переробити

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Дуже гарно!

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На допомогу завжди прийде сова

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​Цікаво Жінка випадково роками їла зіпсуту їжу: все через зламаний холодильник

Напису як не бувало

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