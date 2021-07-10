Перед вами роботи 10 майстрів, які настільки вдало переробили старе татуювання, що вразили усіх. Кілька годин роботи – і незграбний малюнок перетворюється у розкішний пейзаж, а кумедні кленові листочки – у магічні квіточки. Поїхали!
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Погодьтесь, так значно краще!
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Як гарно!
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Цікаво, що це було на першому татуюванні?
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Як вам таке?
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Орел виглядав трохи нещасно
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Вау!
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Хлопець 10 років не міг знайти майстра, який погодився би це переробити
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Дуже гарно!
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На допомогу завжди прийде сова
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Напису як не бувало
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