Історію свого конфузу жінка розповіла на розважальному ресурсі Reddit. Все трапилося цього літа: через аномальну жару її у холодильнику зламався льодогенератор, тому жінка викликала майстра.

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Він швиденько оглянув холодильник і спитався, чи не потрібно ще щось перевірити. Жінка одразу згадала, що й морозильна камера свого часу теж трішки підводила.

Я попросила майстра перевірити температуру морозилки. Недавно, коли я залишила там морозиво, воно повністю розтануло, – згадує жінка.

Холодильник був несправним / Фото Pixabay

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Через деякий час майстер розчарував господарку неприємними новинами: її холодильник виявився повністю несправним. Температура що в морозилці, що в основному відсіку була просто надзвичайно висока. В таких умовах зберігати продукти не можна, тому він запропонував їй придбати новий холодильник.

І тут я зрозуміла, що всі мої продукти в холодильнику псувалися у два рази швидше, ніж вказано у терміні придатності. Я про це не знала… Я вже п’ять років маю проблеми із системою травлення. Кожен раз, коли я труїлася, то вважала, що це через ресторанну їжу. Ви можете собі це уявити? Я п’ять років труїла себе зіпсованим м’ясом, яйцями, молоком, – зізнається жінка.

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Вона пояснила, що одразу після цього випадку придбала новий холодильник. Також жінка порадила всім час від часу перевіряти власні пристрої. За її словами, у морозилці температура має бути не вище мінус 19 градусів за Цельсієм, для решти відсіків – до 4 градусів.