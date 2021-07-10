10 випадків, коли жахливе татуювання перетворили у справжній шедевр: фото
10 липня 2021 , 16:08Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Невдале татуювання – це не кінець світу. Завжди знайдуться талановиті професіонали, які зможуть переробити кумедний малюнок на справжню красу.
Перед вами роботи 10 майстрів, які настільки вдало переробили старе татуювання, що вразили усіх. Кілька годин роботи – і незграбний малюнок перетворюється у розкішний пейзаж, а кумедні кленові листочки – у магічні квіточки. Поїхали!
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Погодьтесь, так значно краще!
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Як гарно!
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Цікаво, що це було на першому татуюванні?
Фото Reddit
Як вам таке?
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Орел виглядав трохи нещасно
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Вау!
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Хлопець 10 років не міг знайти майстра, який погодився би це переробити
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Дуже гарно!
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На допомогу завжди прийде сова
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Напису як не бувало
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