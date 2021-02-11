Поганий сон заважає нашому організму ефективно спалювати калорії. Слідуйте порадам експертки, щоб покращити якість свого сну та зробити процес схуднення значно простішим.

Для схуднення вкрай важливо дотримуватись здорового харчування та регулярно тренуватись. Проте сон – не менш важлива складова. Відома фітнес-тренерка Стефані Мансур розповіла про 10 простих звичок, дотримуючись яких ви будете втрачати вагу навіть під час сну.

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Не нехтуйте сном

В середньому людині потрібно від 7,5 до 9 годин здорового сну, адже це напряму впливає на роботу імунної та гормональної системи. Якщо людина погано спить, вона почувається роздратованою, голодною, частіше робить перекуси і тому – швидше набирає вагу. Навіть якщо ви просто будете мати регулярний повноцінний сон, ви вже допоможете організму схуднути.

"Нічний" спосіб життя не допоможе схуднути / Фото Pexels

Правильне місце для сну

Занадто висока температура заважає заснути, тому сон буде неповноцінним. Краще підтримувати у спальні температуру не вище 18 градусів. Також варто купити собі темні штори та вимикати усі нічники та інші джерела світла. Світло перед сном заважає нормальному виробленню мелатоніну, а сон з увімкненим нічником – регуляції метаболізму, що також провокує збільшення ваги.

Краще спати у повній темряві / Фото Pexels

Приберіть телефони

Світло від ноутбуків, планшетів, телефонів також порушують вироблення мелатоніну, необхідного для повноцінного сну. Тому краще не гортати стрічку інстаграму перед сном, якщо ви хочете схуднути.

Не засинайте з телефоном / Фото Pexels

Більше силових вправ

Вечірня пробіжка – це дуже добре, проте краще не забувати кілька разів на тиждень займатись силовими вправами. Це пов'язано з тим, що організм продовжує спалювати калорії навіть через деякий час після силових тренувань. Тренування у залі чи прості присідання вдома – і ось ви продовжуєте худнути навіть уві сні.

Не забувайте про силові вправи / Фото Pexels

Використовуйте всі можливості

Хочете прогулятись 20 хвилин біля дому? Прикріпіть до рук або щиколоток невеликі обтяжувачі, щоб зробити свою прогулянку ще більш ефективною: це силове тренування та кардіотренування в одному.

Їсти за графіком

Намагайтесь завжди вечеряти в один і той самий час, за 2-3 години до сну. Так ваш організм точно знатиме, що пора готуватись до сну, виділяючи мелатонін.

Не пити алкоголь на ніч

Окрім того, що алкоголь досить калорійний, він ще й погано впливає на сон. Може здаватись, що коктейль перед сном – це хороша ідея, щоб розслабитись. Проте тоді вночі ваш організм буде переробляти алкоголь, замість того, щоб спалювати калорії.

Краще випити келих вина в обід, аніж увечері / Фото Pexels

Не наїдатись на ніч

Не варто лягати спати голодними, проте пам'ятайте: наш організм витрачає багато енергії на те, щоб перетравлювати їжу. Тому вечеря повинна бути легкою і точно меншою, ніж сніданок чи обід, щоб вночі ви дійсно змогли виспатись та набратись сил.

Багато білку

Їжа, що містить білок, добре насичує, і протягом дня вам не захочеться робити перекуси. Окрім того, білок прискорює метаболізм протягом дня і ночі. Тож біле м'ясо, квасоля чи горіхи – ваші найкращі друзі.

У раціоні повинні бути бобові / Фото Pexels

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Лягати спати раніше

Усе просто – чим раніше ви ляжете, тим менше у вас буде часу на те, щоб знову захотіти їсти та піти до холодильника. Влягаючись спати раніше, ви також можете бути впевнені, що зранку будете почуватиметесь виспаними та енергійними.