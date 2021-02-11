Эти 10 привычек помогут вам худеть даже во сне: секреты фитнес-тренера
Плохой сон мешает нашему организму эффективно сжигать калории. Следуйте советам эксперта, чтобы улучшить качество своего сна и сделать процесс похудения значительно проще.
Источник:today
Для похудения крайне важно придерживаться здорового питания и регулярно тренироваться. Однако сон – не менее важная составляющая. Известный фитнес-тренер Стефани Мансур рассказала о 10 простых привычках, следуя которым вы будете терять вес даже во время сна.
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Не пренебрегайте сном
В среднем человеку требуется от 7,5 до 9 часом здорового сна, ведь это напрямую влияет на работу иммунной и гормональной системы. Если человек плохо спит, он чувствует себя раздраженным, голодным, чаще делает перекусы и потому – быстрее набирает вес. Даже если у вас будет регулярный полноценный сон, вы уже поможете организму похудеть.
"Ночной" образ жизни не поможет похудеть / Фото Pexels
Правильное место для сна
Слишком высокая температура мешает заснуть, поэтому сон будет неполноценным. Лучше поддерживать в спальне температуру не выше 18 градусов. Также стоит купить себе темные шторы и выключать все ночники и другие источники света. Свет перед сном мешает нормальной выработке мелатонина, а сон с включенным ночником – регуляции метаболизма, что также провоцирует увеличение веса.
Лучше спать в полной темноте / Фото Pexels
Уберите телефоны
Свет от ноутбуков, планшетов, телефонов также нарушают выработку мелатонина, необходимого для полноценного сна. Поэтому лучше не листать ленту инстаграма перед сном, если вы хотите похудеть.
Не засыпайте с телефоном / Фото Pexels
Больше силовых упражнений
Вечерняя пробежка – это очень хорошо, но лучше не забывать несколько раз в неделю заниматься силовыми упражнениями. Это связано с тем, что организм продолжает сжигать калории даже через некоторое время после силовых тренировок. Тренировка в зале или простые приседания дома – и вот вы продолжаете худеть даже во сне.
Не забывайте о силовых тренировках / Фото Pexels
Используйте все возможности
Хотите прогуляться 20 минут у дома? Прикрепите к рукам или лодыжка небольшие утяжелители, чтобы сделать свою прогулку еще более эффективной: это силовая тренировка и кардиотренировки в одном.
Есть по графику
Старайтесь всегда ужинать в одно и то же время, за 2-3 часа до сна. Так ваш организм точно буде знать, что пора готовиться ко сну, выделяя мелатонин.
Не пить алкоголь на ночь
Кроме того, что алкоголь достаточно калориен, он еще плохо влияет на сон. Может показаться, что коктейль перед сном – это хорошая идея, чтобы расслабиться. Однако тогда ночью ваш организм будет перерабатывать алкоголь, вместо того, чтобы сжигать калории.
Лучше выпить бокал вина в обед, чем вечером / Фото Pexels
Не наедаться на ночь
Не стоит ложиться спать голодными, но помните: наш организм тратит много энергии на то, чтобы переваривать пищу. Поэтому ужин должен быть легким и точно меньше, чем завтрак или обед, чтобы ночью вы действительно смогли выспаться и набраться сил.
Много белка
Пища, которая содержит белок, хорошо насыщает, и в течение дня вам не захочется делать перекусы. Кроме того, белок ускоряет метаболизм в течение дня и ночи. Поэтому белое мясо, фасоль или орехи – ваши лучшие друзья.
В рационе должны быть бобовые / Фото Pexels
Ложиться спать раньше
Все просто – чем раньше вы ляжете, тем меньше у вас будет времени на то, чтобы снова захотеть есть и пойти к холодильнику. Ложась спать раньше, вы можете быть уверены, что утром будете чувствовать себя выспавшимся и энергичным.
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