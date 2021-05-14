100 запитань, які можна задати хлопцю: по листуванню, телефону, на першому побаченні

Втомилися отримувати односкладові відповіді від свого хлопця? Наші питання допоможуть його розговорити! Часто хлопці поводяться замкнуто, уникаючи розмов про себе. Але як же тоді зрозуміти, що перед вами за людина?

Запропоновані питання допоможуть почати розмову і надалі встановити зв'язок. Якщо ваш обранець навпаки любить поговорити, то все одно варто взнати його ближче. Оберіть зі списку найбільш відповідні питання і ви дізнаєтеся, наскільки багато у вас спільного.

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Запитання, щоб краще його взнати

1. Яким для тебе є ідеальний день? Опиши його!

Це питання допоможе дізнатися, чим хлопцю подобається займатися, ви зрозумієте, чи зможете робити щось разом.

2. Про що ти дізнався занадто пізно?

Таке питання підводить хлопця до теми минулого і жалю здалеку. Також це допоможе зрозуміти, чого він хоче досягти в майбутньому.

3. У тебе є претензії до себе? Які?

Так ви легше зрозумієте, які у нього стандарти. Адже якщо вони у нього є, то, швидше за все, хлопець чекатиме, що інші люди будуть їм відповідати. Враховуйте, що якщо ваш обранець досить суворий до себе, то він більш схильний до успіху. В протилежному випадку, навряд чи у нього є бажання самовдосконалюватися.

4. Наскільки часто ти відчуваєш себе абсолютно виснаженим?

Це питання є хорошим показником того, наскільки сильно він напружений. Далі можна продовжити розмову на тему того, що його стомлює, про що він хвилюється.

5. Якби гроші не мали значення, де б ти хотів жити?

Таке питання допоможе дізнатися, наскільки добре ви підходите один одному. Адже якщо ви обоє хочете жити в схожих місцях, то це сприятливий знак. Подібну інформацію добре знати, якщо ви збираєтеся бути разом довго, розраховуєте на серйозні стосунки.

6. Хто був найтоксичнішою людиною у твоєму житті?

Ви зможете дізнатися, що ваш хлопець вважає найгіршим в людях. Можливо, ви обидва не переносите в людях однаковий аспект. У будь-якому випадку ви зрозумієте, яку поведінку ваш обранець зневажає.

7. Які 2 останні книги ти прочитав?

Якщо ви обидва читаєте в однаковій кількості, тоді вам разом точно буде цікаво. Крім того, так у вас буде шанс дізнатися про круті новинки.

8. Які твої звички дратують інших людей?

Дуже корисно дізнатися відповідь на таке питання заздалегідь, до того моменту, як ви почнете жити разом. Адже дратівливі звички вкрай швидко перетворюються з миленьких в ті, що розчаровують.

9. Що може змусити тебе нервувати?

Попросіть його навести приклади, адже нервують всі. Дізнайтеся, що саме змушує вашого хлопця відчувати себе некомфортно.

10. Що тебе дратує більше, ніж потрібно?

Вкрай важливе питання. Знаючи це, ви зможете уникнути неприємних ситуацій. А якщо ви не можете уникнути того, що його дратує, тоді вам краще знайти нового хлопця. Це працює і в іншу сторону. Пам'ятайте: коли є занадто багато гніву в стосунках, це дуже токсично.

11. Який фільм для тебе був настільки сумним, що ти ніколи більше не подивишся його знову?

Чудове запитання, щоб дізнатися трохи більше про емоційну сторону свого обранця. Також так можна перевірити, чи емоційний хлопець взагалі чи ні. Якщо ж фільми не викликають у нього бурхливих емоцій, тоді не чекайте, що він стане відкрито розповідати про особисті емоційні переживання в майбутньому.

12. Які два найважливіших уроки ти здобув із попередніх стосунків?

Запитуючи це, не показуйте ревнощі. Так, у нього раніше були стосунки, і про це варто почути, оскільки ви можете багато чого відкрити для себе. Наприклад, ви зрозумієте чого він від вас чекає. Чи стане ясно, що можна очікувати від нього в непростій ситуації.

13. Які огидні та негігієнічні речі роблять люди, які тебе дратують?

Дізнайтеся, наскільки гігієнічний ваш хлопець. Про таке краще знати заздалегідь. Якщо цей список довгий, то він є досить охайною людиною. Якщо він просто знизує плечима, швидше за все, перед вами неохайний чоловік.

14. Чи є у тебе звичка, яку нечасто можна зустріти в інших людях?

У всіх людей є дивні звички, тому після його відповіді постарайтеся не поводитися осудливо. Адже ви, напевно, теж маєте кілька дивних для нього звичок.

15. Що більшість людей переоцінюють або ж недооцінюють у тобі?

Насправді це питання більше про те, як він бачить себе. Якщо його відповідь звучить дивно, швидше за все, це поганий знак. У тому випадку, коли хлопець відповідає скромно, то це хороший знак.

16. Що ти повинен робити, проте ніколи не будеш?

Таке трохи дивне запитання може принести вам безліч відповідей. Воно відмінно підійде для цікавого початку розмови, оскільки хлопця, швидше за все, ніхто ніколи не питав про це.

17. Які найкращі риси виховали в тобі батьки?

Просто дозвольте йому відповісти самому, не робіть припущень і не ставтеся до його сім'ї негативно.

18. Чого ти найбільше чекаєш від старіння?

Досить незвичайне питання, ви можете отримати як кумедну відповідь, так і серйозну розповідь.

19. Що для тебе є найбільшою ознакою слабкості людини?

Його відповідь повідає вам багато чого про те, як саме він бачить світ навколо себе, до чого він буде чіплятися найбільше. Крім того, протилежністю цієї ознаки слабкості буде те, чим хлопець дійсно захоплюється і ким він прагне бути.

Список запитань, які допоможуть вам краще пізнати хлопця / Фото Unsplash

20. Що ти намагався полюбити, але так і не зміг?

Зрозумівши, хто саме змушував його полюбити щось, ви здогадаєтесь, кому він намагається або намагався догодити. Плюс ви дізнаєтеся, що подобається вашому хлопцю, а що – ні.

21. Що відрізняє саме тебе від більшості людей?

Нехай він розповість вам, як він відчуває себе, як вписується в суспільство.

22. Якою була найкраща помилка, яку ти зробив? Помилка, яка потім виявилася дійсно вдалою.

Це розважальне питання, завдяки якому ви можете почути цікаву історію.

23. Якби ти міг кинути зараз все і відправитися в подорож, куди б ти поїхав?

Це питання дасть вам зрозуміти, який відпочинок йому подобається.

24. Які наймужніші речі коли-небудь робив?

Можливо, ви почуєте класні та цікаві відповіді, дізнаєтеся, наскільки серйозно ваш хлопець сприймає концепцію мужності.

25. Як ти ставишся до тварин?

Якщо один з вас ненавидить тварин, а інший – обожнює, то якщо почати жити разом, один з вас буде незадоволений. Тому краще заздалегідь дізнатися відповідь. Також ця загальна інформація може привести до тривалої розмови.

26. Які імена для тебе були зіпсовані, тому що ти знав когось жахливого з цим ім'ям?

Приготуйтеся слухати довгу історію.

Запитання телефоном

27. Який фільм змінив твій погляд на світ? А яким був найгірший кінець фільму, який ти коли-небудь бачив?

28. Хто був найбільш злодійським героєм і найбільш героїчним лиходієм?

29. На яку гру ти витратив найбільше свого часу?

Що спитатися у хлопця по переписці / Фото Unsplash

30. Якби ти запустив подкаст, про що б він був?

31. Що найдивніше ти побачив або почув зі ЗМІ?

Запитання по листуванню

32. Тобі подобається твоя робота? Чим?

33. У тебе є домашні улюбленці? Якщо ні, не хотів би завести?

34. Що перестане існувати у світі під час твого життя?

35. Що найнеприємніше з того, з чим ти змушений стикатися щодня?

36. Наскільки ти цікавий?

37. Чим дивним ти захоплюєшся?

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Запитання на першому побаченні

38. З чого б складалося твоє ідеальне життя? Яка для тебе робота мрії? Якими повинні бути ідеальні батьки тощо?

39. Як виглядали б твої ідеальні вихідні?

40. Який ти зробив найсміливіший вчинок у своєму житті?

41. Якби тобі під силу було змінити щось в минулому, щоб це було б?

42. Заради кого ти міг би ризикнути власним життям?

Корисні запитання для першого побачення / Фото Unsplash

43. Яке найбільш разюче відкриття ти зробив у житті?

44. Якщо твоя робота буде негативно позначатися на особистих стосунках, що ти зробиш?

45. Наскільки ти авантюрний?

46. Яка найбільш безглузда інформація зберігається у твоїй голові?

47. Коли в останній раз був на побаченні і як все було?

Запитання про стосунки

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48. Яку найкращу пораду стосовно стосунків ти коли-небудь отримував?

49. Що для тебе є кращим і гіршим у тривалих стосунках?

50. Яке твоє правило №1 у стосунках?

51. Які плюси та мінуси є в тобі, як у партнері для стосунків?

52. Через що ти міг би закінчити стосунки? Крім обману.

Життєві запитання

53. Чого ти боїшся в найближчому майбутньому?

54. Ти віруюча людина? Як ставишся до інших релігій?

55. Чи віриш ти в споріднені душі?

Список цікавих життєвих запитань / Фото Unsplash

56. Яка подія була найемоційнішою для тебе?

57. Що змушує тебе відчувати себе більш старшим?

58. Що, на твою думку, є нормальним в суспільстві, але так насправді не повинно бути?

59. Який вчинок має здійснити твоя дитина, щоб ти через це відрікся від неї?

60. Про що ти шкодуєш, що тобі не розповіли в минулому? Яких помилок міг би уникнути?

61. Який найкорисніший урок потрібно додати в державні школи?

62. Якби ти дізнався, що тебе розшукують за злочин (наприклад, за вбивство), але ти його не робив, ти б здався?

63. Коли в історії, на твою думку, був найкращий час для життя?

64. Яке дратівливе питання ти регулярно чуєш?

65. Про що ти найчастіше сперечаєшся?

66. Коли настає найкращий період у житті людини?

67. Наймиліша річ, яку ти бачив?

68. Який поганий досвід у житті повинен пережити кожен?

69. На що варто витрачати час?

70. Що ти неохоче спробував один раз, а потім став відданим шанувальником?

71. Чи згоден ти з висловлюванням, що щастя в невіданні?

72. Яку пораду ти з майбутнього міг би дати собі з теперішнього часу?

73. Як можна швидко розсердити тебе?

74. Завдяки якій події ти скоріше став зрілою людиною?

75. З якою найважчою істиною ти зіткнувся?

76. Яку звичайну задачу ти освоїв і можеш ідеально зробити?

77. Як це бути тобою?

78. Якби твоє життя було книгою, як би називалася глава цього періоду твого життя?

79. Чи хотів би ти змінити свою зовнішність, якби у тебе була така можливість?

80. Що змушує тебе відчувати себе живим?

81. Що робитимеш за 24 години до смерті?

82. Без чого ти не можеш жити?

Веселі запитання

83. Як будуть виглядати інопланетяни?

84. Який сайт не існує, але ти вважаєш, що повинен існувати?

85. Яку кращу теорію змови ти можеш придумати прямо зараз?

86. Яку найпротивнішу річ ти пив?

Веселі та оригінальні запитання / Фото Unsplash

87. Якби у квітів був смак, на що був би схожий кожен колір?

88. Якби тобі дозволили розмістити щось на рекламному щиті в центрі міста, що б на ньому було?

89. Уяви: ти маєш право на необмежені бажання, але кожен раз, коли ти загадуєш одне з них, у світі стирається і зникає те, що ти любиш найбільше. Як багато бажань ти загадаєш, і що це буде? Згадати, щоб речі не зникали після твоїх бажань не можна.

90. Що ти гуглив сьогодні?

91. Якби ти міг змінювати свою стать на певний проміжок часу на свій розсуд, ти б зробив це? І якщо так, то на скільки?

92. Яку подію зі свого минулого ти б найбільше хотів побачити в записі?

93. Якби ти міг зробити щось першим, яким було б твоє досягнення?

94. Наскільки добре ти б міг вижити, якби раптово загубився в лісі на два тижні?

Вульгарні запитання

95. Яка частина жіночого тіла тобі подобається найбільше? А в мені?

96. Які найсміливіші експерименти ти робив у ліжку з дівчиною?

97. Які найнезвичайніші місця ти вибирав для сексу?

98. Ти дивишся порно? Хотів би взяти участь в зйомках?

99. Ти займався коли-небудь віртуальним сексом?

100. Чи часто тобі сняться розпусні сни?

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Запитання за допомогою гри "Правда або дія"

Непоганий варіант поставити питання і краще взнати свого хлопця – гра "Правда або дія". Спочатку вона була задумана для великих і гучних компаній, але добре підходить для будь-якої кількості людей.

Ризикнете зіграти в "Правду або дію"? / Фото Unsplash

Правила такі: по колу, за жеребом або за допомогою крутіння пляшки гравцеві дається вибір "Правда або дія". У першому випадку потрібно чесно відповісти на каверзне і небезпечне питання від інших гравців. У другому випадку доведеться зробити якийсь божевільний і смішний вчинок, який задумали інші гравці.

Варто заздалегідь обговорити правила з усіма учасниками. Наприклад, що не можна один варіант обирати понад два рази поспіль, тобто, якщо 2 рази обрав "правда", то третій раз повинен обрати "дія".

Ось приклади питань для цієї гри, але ви можете придумати свої, більш особисті:

Хто з усіх нас найбільше схожий на твій ідеал?

Чи зустрічався (зустрічалася) ти з заміжніми жінками (одруженими чоловіками)?

Яка спідня білизна сьогодні на тобі?

У кого ти був (була) закоханий (закохана)?

За що тебе досі соромно?

Хотіла б (хотів би) мати свого раба? Хто це був би з присутніх?

Які відносини були у тебе найжахливішими? А найпрекраснішими?

Про що ти часто брешеш іншим людям?

З ким із присутніх ти б пішов (пішла) на побачення?

Таємно закохувався (закохувалася) в половинку свого друга (подруги)?

Ти хоч раз зраджував (зраджувала) у відносинах? А тобі?

Хто тебе найбільше дратує тут?

Чи закохувався (закохувалась) в людину, яка була твоєї ж статі?

Чи нюхаєш свій одяг, щоб зрозуміти чистий він або ні?

Зустрічалася (зустрічався) б з двома, якби це сходило з рук?

Що готовий (готова) зробити для когось за 1 мільйон доларів?

Розкажи будь-який свій секрет.

Кого з присутніх ти хотів (хотіла) б побачити голяка?

Чи слідкуєш в соцмережах за колишніми?

Життям кого із присутніх в кімнаті хотіла б пожити тиждень і чому?

Як довго ти не мився (не милась) в душі у своєму житті?

Як думаєш, хто з присутніх людей в цій кімнаті під час апокаліпсису помре першим? Чому?

Чи брехав (брехала) щодо свого віку? Навіщо?

На скільки балів ти оцінюєш свою зовнішність?

Чи ти мстився (помстилася) комусь і як це було?

Звичайно, пам'ятайте: не варто задавати безліч запитань хлопцеві, одне за одним. Краще прочитайте запропоновані варіанти та оберіть парочку найцікавіших. З їх допомогою ви зможете розвинути розмову і виглядати цікавою співрозмовницею, взнати хлопця краще. Успіхів!