Жінка народилася у 1919 році у Лондоні, там виросла і побудувала успішну кар'єру бухгалтерки. Та після Другої світової війни жінка вирішила змінити своє життя.

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"Пийте пиво і не виходьте заміж"

Поки Кетрін жила у Лондоні, ван любила танці та регулярно відвідувала Королівський оперний театр, щоб переглянути опери та балети. Після Другої світової війни вони вирішила, що хоче спробувати життя у селі, тому разом із мамою, братом та таксою перебралася до Челтнема.

Жінка згадує кожен рік свого життя як щасливий, тому у відповідь на питання про секрет довголіття відповіла просто:

Пийте Guinness, та не виходьте заміж.

Кетрін Геммінс відсвяткувала 104-ий день народження / Фото Care UK

На 104-ий день народження Кетрін влаштували вечірку з великим тортом та улюбленим пивом, яке жінка і досі любить смакувати. Рідні та близькі старались, аби зробити цей день незабутнім. В організації свята рідним допомагали працівники будинку для літніх людей, де зараз живе Кетрін.