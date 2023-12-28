Кожного дня жінка тренується на велосипеді. Попри вік вона веде активний спосіб життя.

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Флоренс почувається щасливою

Флоренс "Фло" Гекман народилася в Цинциннаті 16 грудня 1918 року і була молодшою із дев'яти братів та сестер. Вона розповідає, що довголіття у її сім'ї спадкове, адже її мати теж дожила до 104 років.

Я така щаслива і мені просто дивно, що я все ще тут. Ви не можете робити нічого іншого, окрім як просто йти день за днем, роблячи найкраще, що ви можете,

– розповіла жінка.

Вона також зазначила, що просто намагається бути доброю до інших та не дратуватися через дрібниці. Фло вважає, що жити потрібно одним днем.

Флоренс обожнює американський футбол та пити віскі перед вечерею. Вона також розповіла, що хотіла б відвідати гру наживо, однак не змогла цього зробити.

Однак вона продовжує переглядати їх по телевізору та відзначила свій день Народження саме за переглядом улюбленої гри, тож приділяти час хобі теж важливо для того, аби прожити щасливе життя.

