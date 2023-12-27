Крістіна Вуді померла сама в лікарні Саутмід у лютому 2021 року. Вона не встигла залишити заповіт та, схоже, не мала близьких родичів.

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Шукали когось, хто б успадкував майно

Міська рада Брістоля доручила Денні Каррану, який працював у фірмі, що спеціалізувалась на генеалогії, знайти родичів, які могли б успадкувати майно Крістіни.

Саме так він і знайшов велику сім'ю Ванстонів, які мешкали по всій території Великої Британії та навіть у Канаді. Однією з претенденток на спадок стала Сандра Ванстон, 63-річна жителька Канади. Її батько був двоюрідним братом Крістіни.

Я отримала листа від Finders International зовсім несподівано. Я дійсно не знала, що й думати, але оскільки в ньому не були потрібні особисті дані або гроші, я подумала, що він, ймовірно, справжній,

– сказала вона.

За словами жінки, коли їй зателефонували до лондонського офісу Finders International, вона дуже здивувалась. Вона ніколи не чула про Крістіну і не знала, як вона з нею пов'язана. Ця подія допомогла Сандрі зібрати докупи деяких членів великої родини.

Особливо її зацікавила історія двоюрідної бабусі, у якої була непроста доля.

Сандра успадкувала 15 тисяч фунтів.