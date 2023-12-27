Речі, які були в гаманці, дали змогу шукати його власницю. Гаманець знайшов власник найстарішого в місті кінотеатру Кріс Ескобар після того, як він вирішив провести його реконструкцію.

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Гаманець "повний історії"

Він вирішив повернути гаманець родині та почав її шукати. З документів він дізнався, що власницею гаманця була Флой Калбрет. Пошук імені в Інтернеті не дав бажаних результатів, тож він продовжив розшукувати жінку іншими методами.

Ескобар попросив свою дружину Ніколь допомогти йому знайти членів сім'ї. Ніколь вдалося знайти некролог Роя Калбрета, чоловіка Флой. Там булазгадка про Кубок Калбрета, благодійний турнір з гольфу. Потім їм вдалося знайти 71-річну Тею Чемберлен, яка брала участь в організації турніру і яка виявилася дочкою Калбретів.

Вона розповіла, що її мати була красивою жінкою і мала дуже приємний характер. Також вона була активно залучена до громадської діяльності: викладала в недільній школі та організовувала благодійні акції для допомоги хворим на ДЦП.

У сумочці своєї матері Тея знайшла деякі речі, пов'язані з нею самою: страхову картку та записку до лікаря. Коли її мати втратила гаманець, Теї було лише 6 років.

Це було досить емоційно. Потік спогадів полився, і вона ніби повернулася до нас,

– сказала Тея.

Калбрети прийшли до кінотеатру за знайденим гаманцем цілою родиною. Одразу кілька поколінь прийшло, щоб відновити втрачену частину сімейної історії.