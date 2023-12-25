Кожен хоче, аби його життя покращувалося день за днем. Однак є 5 шкідливих звичок, які заважають вам рухатись далі.

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Романтизувати минуле

Якщо ви вважаєте минуле найкращим часом у своєму житті, це може завадити вам рухатися вперед. Важливо фокусуватися на своєму майбутньому та працювати задля нього, а не жити у тому, чого вже ніколи не відбудеться.

Докоряти собі за минулі помилки

Якщо ви завжди будете карати себе за те, що ви робили і не робили, ну... ви залишитеся на тому самому місці. У тому, щоб докоряти собі за помилки немає нічого конструктивного, тому потрібно навчитись цього не робити.

Плекати образи

Коли ви тримаєте образу на когось чи на щось – незалежно від того, наскільки це обґрунтовано – ви стримуєте себе. Замість того, щоб будувати власне життя, якого ви бажаєте, ви будете надто зосереджені на спробах довести іншим, наскільки вони помиляються щодо вас.

Уникати відповідальності за своє життя

Якщо ви надто покладаєтеся на Бога/Всесвіт/Долю/інших людей, ваша подорож уперед ніколи не відбудеться. Ніхто не може вам допомогти, крім вас самих. Пам'ятайте про це. Якщо у вас виникли труднощі, ніхто не зобов’язаний допомагати вам стати на ноги. Абсолютно ніхто.

Якщо ви отримуєте допомогу від інших, це чудово. Але не чекайте, що це неодмінно станеться. Натомість візьміть повну відповідальність за власне життя та виконайте необхідну роботу.

Порівнювати себе з іншими

Звичайно, приємно надихатися успіхами інших – тих, хто справді подолав труднощі. Але якщо ви дивитеся на життя інших людей, щоб побачити, як їм пощастило, а вам зовсім не пощастило – це вкрай погано.