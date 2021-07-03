106-річна балерина з Австралії досі танцює і навчає цього інших

Ейлін Крамер з Австралії все своє життя присвятила балету. І навіть у 106 років вона продовжує рухатися, навчаючи танцювального мистецтву інших.

В основному Ейлін використовує верхню половину свого тіла, але її рухи витончені та драматичні. Танцювальна кар’єра Крамер охоплює чотири континенти і одне століття.

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Хотіла бути співачкою, а стала балериною

Майбутня танцівниця народилася у 1914 році на південно-східному узбережжі Австралії. Коли їй виповнилося 10, мама пішла від батька через зловживання алкоголем і разом із сестрою та братом вони переїхали в інше місто. Сім'я жила небагато, тому дівчинці довелося підпрацьовувати білетеркою, а іноді вона ще й позувала художникам.

Одного разу мама Крамер, яка колись теж була танцівницею, привела дівчинку на виступ прими балету Гертруди Боденвайзер та її трупи. До цього часу дівчинка мріяла стати співачкою, але її так зачарував вистава, що вона вирішила зайнятися балетом. Ейлін вдалося потрапити на прослуховування до самої Гертруди. Якимось дивом її прийняли в трупу, хоча тоді дівчині вже було 24 роки. Відразу стало зрозуміло, що у неї справжній талант до балету.

13 років Ейлін танцювала і подорожувала з трупою, а потім вирішила, що готова зайнятися сольною кар’єрою. Крамер виступала далеко за межами австралійського континенту, просуваючи свою філософію вільного танцю.

Ейлін Крамер (зверху) та Жан Реймонд у виставі 1940 року / Фото ВВС

20 років без танців

Зі своїм чоловіком, ізраїльсько-американським режисером Барухом Шадмі, Ейлін познайомилася під час гастролей. Закохані вирішили переїхати жити до Франції. Там вони побралися і прожили 10 щасливих років.

Все змінилося після інсульту, який трапився у чоловіка Ейлін. Оскільки Барух не зміг повністю відновитися, пара переїхала у Нью-Йорк, де балерина присвятила себе догляду за своїм коханим.

Коли він відійшов у засвіти через майже 20 років після інсульту, Крамер наважилася повернутися до свого улюбленого балету. А разом з успіхом у професії прийшла і нова любов. Обранцем танцівниці став заможний вдівець Білл Таквіллер, з яким вона прожила наступні 20 років.

Відчула танець по-справжньому

Коли Ейлін було 99 років, її коханий покинув цей світ і тоді вона вирішила повернутися в Австралію. Там Крамер живе й донині.

Вона все ще танцює і навіть вчить цього інших. Каже, що лише в похилому віці по-справжньому почала відчувати танець. Тепер Ейлін не так зосереджена на техніці, вона просто танцює душею.

Мій творчий дух сильніший, ніж мої фізіологічні проблеми,

– каже балерина.

Коли вона не танцює, то пише книги і навіть знімає кіно. Також вона ставить танці іншим і малює. Ейлін називає себе "жінкою, що працює" і зупинятися не збирається.

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