В основном Эйлин использует верхнюю половину своего тела, но ее движения изящные и драматические. Танцевальная карьера Крамер охватывает четыре континента и одно столетие.

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Хотела быть певицей, а стала балериной

Будущая танцовщица родилась в 1914 году на юго-восточном побережье Австралии. Когда ей исполнилось 10, мама ушла от отца из-за злоупотребления алкоголем и вместе с сестрой и братом они переехали в другой город. Семья жила небогато, поэтому девочке пришлось подрабатывать билетершей, а иногда она еще и позировала художникам.

Однажды мама Крамер, которая когда-то тоже была танцовщицей, привела девочку на выступление примы балета Гертруды Боденвайзер и ее труппы. К этому времени девочка мечтала стать певицей, но ее так очаровало представление, что она решила заняться балетом. Эйлин удалось попасть на прослушивание к самой Гертруде. Каким-то чудом ее приняли в труппу, хотя тогда девушке было уже 24 года. Сразу стало понятно, что у нее настоящий талант к балету.

13 лет Эйлин танцевала и путешествовала с труппой, а потом решила, что готова заняться сольной карьерой. Крамер выступала далеко за пределами австралийского континента, продвигая свою философию свободного танца.



Эйлин Крамер (сверху) и Жан Рэймонд в спектакле 1940 года/ Фото ВВС

20 лет без танцев

Со своим мужем, израильско-американским режиссером Барухом Шадми, Эйлин познакомилась во время гастролей. Влюбленные решили переехать жить во Францию. Там они поженились и прожили 10 счастливых лет.

Все изменилось после инсульта, который случился у мужа Эйлин. Поскольку Барух не смог полностью восстановиться, пара переехала в Нью-Йорк, где балерина посвятила себя уходу за своим любимым.

Когда он отошел в мир иной спустя почти 20 лет после инсульта, Крамер решилась вернуться к своему любимому балету. А вместе с успехом в профессии пришла и новая любовь. Избранником танцовщицы стал богатый вдовец Билл Таквиллер, с которым она прожила следующие 20 лет.

Почувствовала танец по-настоящему

Когда Эйлин было 99 лет, ее любимый покинул этот мир и тогда она решила вернуться в Австралию. Там Крамер живет и по сей день.

Она все еще танцует и даже учит этому других. Говорит, что только в преклонном возрасте по-настоящему начала чувствовать танец. Теперь Эйлин не так сосредоточена на технике, она просто танцует душой.

Мой творческий дух сильнее, чем мои физиологические проблемы,

– говорит балерина.

Когда она не танцует, то пишет книги и даже снимает кино. Также она ставит танцы другим и рисует. Эйлин называет себя "женщиной, которая работает" и останавливаться не собирается.

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