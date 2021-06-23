Дух захоплює: 12 приголомшливих весільних фото з усього світу

На щорічному конкурсі Belief Awards відзначають найкращих організаторів весіль, координаторів та дизайнерів з усього світу. Цього року вони також визначили найбільш зворушливі та яскраві фото з весіль, від яких просто очей не відірвати.

Серед переможців – весілля у стилі Гелловіну, казка у Діснейленді та навіть весільна фотосесія, натхненна вікінгами. Пропонуємо насолодитись найкращими світлинами цієї премії і, можливо, знайти натхнення для фотосесії на власному весіллі!

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Пара одружилась на Гелловін

Організатори допомогли їм повністю відтворити тематику свят, наречена навіть одягнула чорну сукню, а за спиною у молодят – неоновий надпис "До самої смерті".

Фото Luke Lambertson

Побрались на озері Комо

По дорозі до вілли, місця проведення весілля, наречені зробили шикарні фото.

Фото Barney Walters

Свято у паризькому Діснейленді

Напевно, наречена почувалась справжньою Попелюшкою, кружляючи в обіймах коханого у клубах диму.

Фото Rashpal Photography

Унікальне весілля

Пара побралась у "Залі вікінгів" у Данії, і наряд вони підібрали відповідні.

Фото Elena Belevantseva

Просто мрія

Весілля відбулось у старовинному португальському палаці маркіза Де Фронтейра.

Фото D10 Photo

А цій парі вдалось зробити чудові фото на фоні веселки, яка з'явилась дуже вчасно

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Фото Eduard Serra

Дуже колоритне весілля

На святкування було все: шаманські танці, вечірка босоніж та багато красивих фото.

Фото Beatatum Tulum Photographer

Неймовірна локація у Римі

Фото Vd Image Photography

Актуально Краще, ніж з салону: дівчина власноруч зв'язала собі весільну сукню – фото

Традиції й сучасність

На мексиканському весіллі наречена була одягнена у класичну сукню, тоді як наречений та інші чоловіки – у традиційні костюми.

Фото Cuartoazul Wedding

Весілля на готичну тематику

Святкування відбулось у Румунії, звісно ж, у знаменитому замку Дракули, на фоні якого й зроблене фото.

Фото 602 Photography

Максимально наближене до природи весілля на території природного заповідника

Фото Raw Shoots

Цікаво Що тут відбувається: 15 дивних весільних фото, які розсмішать кожного

Пара продемонструвала свою культуру

Вони одружились у Гватемалі, тож на весіллі було багато традиційного одягу, як на фото, та місцевих звичаїв.

Фото David Gallegos