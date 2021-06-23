Дух захоплює: 12 приголомшливих весільних фото з усього світу

На щорічному конкурсі Belief Awards відзначають найкращих організаторів весіль, координаторів та дизайнерів з усього світу. Цього року вони також визначили найбільш зворушливі та яскраві фото з весіль, від яких просто очей не відірвати.
Серед переможців – весілля у стилі Гелловіну, казка у Діснейленді та навіть весільна фотосесія, натхненна вікінгами. Пропонуємо насолодитись найкращими світлинами цієї премії і, можливо, знайти натхнення для фотосесії на власному весіллі!
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Пара одружилась на Гелловін
Організатори допомогли їм повністю відтворити тематику свят, наречена навіть одягнула чорну сукню, а за спиною у молодят – неоновий надпис "До самої смерті".
Фото Luke Lambertson
Побрались на озері Комо
По дорозі до вілли, місця проведення весілля, наречені зробили шикарні фото.
Фото Barney Walters
Свято у паризькому Діснейленді
Напевно, наречена почувалась справжньою Попелюшкою, кружляючи в обіймах коханого у клубах диму.
Фото Rashpal Photography
Унікальне весілля
Пара побралась у "Залі вікінгів" у Данії, і наряд вони підібрали відповідні.
Фото Elena Belevantseva
Просто мрія
Весілля відбулось у старовинному португальському палаці маркіза Де Фронтейра.
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А цій парі вдалось зробити чудові фото на фоні веселки, яка з'явилась дуже вчасно
Фото Eduard Serra
Дуже колоритне весілля
На святкування було все: шаманські танці, вечірка босоніж та багато красивих фото.
Фото Beatatum Tulum Photographer
Неймовірна локація у Римі
Фото Vd Image Photography
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Традиції й сучасність
На мексиканському весіллі наречена була одягнена у класичну сукню, тоді як наречений та інші чоловіки – у традиційні костюми.
Фото Cuartoazul Wedding
Весілля на готичну тематику
Святкування відбулось у Румунії, звісно ж, у знаменитому замку Дракули, на фоні якого й зроблене фото.
Фото 602 Photography
Максимально наближене до природи весілля на території природного заповідника
Фото Raw Shoots
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Пара продемонструвала свою культуру
Вони одружились у Гватемалі, тож на весіллі було багато традиційного одягу, як на фото, та місцевих звичаїв.
Фото David Gallegos