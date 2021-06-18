Естер Ендрюс не випадково обрала саме такий варіант святкового наряду. Вона власниця студії Esther Andrews Bridal, яка виготовляє в'язані речі, в тому числі і аксесуари для наречених – тонкі шалики та болеро. Тож дівчина вирішила, що ніхто не зможе зробити для неї кращу сукню, ніж вона сама, і повністю зв'язала її своїми руками з тонкого мохеру.

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Натхненна космічною тематикою, дівчина остаточно визначила у якому стилі буде її весілля: "космічні пірати зустрічаються з томатами". Вона зі сміхом пояснила, що це звучить "безглуздо, але весело". Тож потім майстриня намалювала точний ескіз майбутньої сукні і лише тоді взялась до роботи.

Ескіз майбутньої сукні / Фото TikTok Естер Ендрюс

Щоб сукня точно була готова до весілля, Естер в'язала її 9 місяців, використовуючи будь-яку вільну хвилинку, навіть їдучи на роботу у нью-йоркському метро. Увесь процес створення вона пізніше, вже після весілля, показала на своїй сторінці у TikTok.

Дівчина в'язала сукню 9 місяців / Фото TikTok Естер Ендрюс

На мереживній сукні було багато шарів воланів, тож на весь наряд в Естер пішло аж 6 кілометрів пряжі! Ось як виглядав один із численних воланів на сукні Естер. Перш ніж їх в'язати, потрібно було створити окремий макет.

На сукню пішло 6 кілометрів пряжі / Фото TikTok Естер Ендрюс

На відео вона показала, як поетапно створювала та збирала свою омріяну сукню. Дівчина зізналась, що до кінця не знала, чи вийде все так, як вона задумала, адже робота була клопіткою і досить складною. До того ж відступати вже було пізно.

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Зробити все завчасно все ж не вийшло: весільний наряд Естер закінчила за день до церемонії. Вже готова сукня мала елегантний V-подібний виріз, обрамлений воланами, вишукану багаторівневу спідницю та довгі й широкі королівські рукави.

Процес створення в'язаної сукні / Фото TikTok Естер Ендрюс

Проте й на цьому оригінальний дизайн сукні не закінчився. Усю довжину сукні, і навіть рукава, Естер розшила маленькими в'язаними томатами, відповідно до тематики свого весілля.

На сукні всюди розсипані мініатюрні томати / Фото TikTok Естер Ендрюс

Навіть весільні панчохи Естер виготовила сама на космічну тематику. У такої оригінальної дівчини просто не могло бути звичайних білих панчіх. Вона власноруч розшила їх срібними зірочками, щоб вони виблискували на світлі.

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Дівчина сама розшила зірочками панчохи / Фото TikTok Естер Ендрюс

На щастя, коханий Естер підтримав її у бажанні влаштувати тематичне весілля. Тож дівчина і для нареченого створила справжній блискучий "космічний" костюм, який ідеально пасував до атмосфери вечора. Вона розповіла, що по-справжньому насолодилась процесом створення такого незвичайного наряду:

Я завжди буду дорожити цією сукнею та часом, який пішов на її виготовлення,

– написала майстриня

Космічний наряд нареченого / Фото TikTok Естер Ендрюс

Остаточний варіант сукні / Фото TikTok Естер Ендрюс

Повне відео створення в'язаної весільної сукні можна подивитись тут: