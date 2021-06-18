Эстер Эндрюс не случайно выбрала именно такой вариант праздничного наряда. Она владелица студии Esther Andrews Bridal , которая делает вязаные вещи, в том числе и аксессуары для невест – тонкие шарфы и болеро. Поэтому девушка решила, что никто не сможет сделать для нее лучшего платье, чем она сама, и полностью связала его своими руками из тонкого мохера.

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Вдохновленная космической тематикой, девушка окончательно определила в каком стиле будет ее свадьба : "космические пираты встречаются с томатами". Она со смехом объяснила, что это звучит "бессмысленно, но весело". Затем мастерица нарисовала точный эскиз будущего платья и только тогда взялась за работу.

Эскиз будущего платья / Фото TikTok Эстер Эндрюс

Чтобы платье точно было готово к свадьбе, Эстер вязала его 9 месяцев , используя любую свободную минутку, даже во время поездки на работу в нью-йоркском метро. Весь процесс создания она позже, уже после свадьбы, показала на своей странице в TikTok.

Девушка вязала платье 9 месяцев / Фото TikTok Эстер Эндрюс

На кружевном платье было много слоев оборок, поэтому на весь наряд в Эстер пошло целых 6 километров пряжи ! Вот как выглядел одна из многочисленных оборок на платье Эстер. Прежде чем их связать, нужно было создать отдельный макет.

На платье ушло 6 километров пряжи / Фото TikTok Эстер Эндрюс

На видео она показала, как поэтапно создавала и собирала свое заветное платье. Девушка призналась, что до конца не знала, получится ли все так, как она задумала, ведь работа была хлопотной и достаточно сложной. К тому же отступать уже было поздно.

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Сделать все заранее все же не получилось: свадебный наряд Эстер закончила за день до церемонии. Уже готовое платье имело элегантный V-образный вырез, обрамленный воланами, изысканную многоуровневую юбку и длинные широкие королевские рукава.

Процесс создания вязаного платья / Фото TikTok Эстер Эндрюс

Однако и на этом оригинальный дизайн платья не закончился. Всю длину платья , и даже рукава, Эстер расшила маленькими вязаными томатами , в соответствии с тематикой своей свадьбы.

На платье везде рассыпаны маленькие томаты / Фото TikTok Эстер Эндрюс

Даже свадебные чулки Эстер сделала сама на космическую тематику. У такой оригинальной девушки просто не могло быть обычных белых чулок. Она собственноручно расшила их серебряными звездочками, чтобы они сверкали на свету.

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Девушка сама расшила звездочками чулки / Фото TikTok Эстер Эндрюс

К счастью, любимый Эстер поддержал ее в желании устроить тематическую свадьбу. Поэтому девушка и для жениха создала настоящий блестящий "космический" костюм, который идеально подходил к атмосфере вечера. Она рассказала, что по-настоящему насладилась процессом создания такого необычного наряда:

Я всегда буду дорожить этим платьем и тем временем, которое потратила его изготовление,

– написала мастерица

Космический наряд жениха / Фото TikTok Эстер Эндрюс

Окончательный вариант платья / Фото TikTok Эстер Эндрюс