Що з цим робити: 13 кухонних інструментів, про які ви ніколи не чули – фото

10:01

Приладдя на кухні покликане спростити нам життя. Усі користувались шумівкою чи вінчиком, чи не так? Проте у кулінарному світі існує й купа інших чудернацьких інструментів, які вам навряд чи доводилось брати хоч раз до рук.