Що з цим робити: 13 кухонних інструментів, про які ви ніколи не чули – фото

Приладдя на кухні покликане спростити нам життя. Усі користувались шумівкою чи вінчиком, чи не так? Проте у кулінарному світі існує й купа інших чудернацьких інструментів, які вам навряд чи доводилось брати хоч раз до рук.
Користувачі Reddit поділились фото незвичайних предметів, які вони знайшли на своїй кухні. Яке приладдя ріже заморожені продукти, інше – позбавляє запаху цибулі чи просто… тримає тости. Хотіли б спробувати скористатись якимось із цих рідкісних інструментів?
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Цим чистять кукурудзу
Фото Reddit Detective-Astatine
З допомогою цього набагато легше почистити луску з риби
Фото Reddit HipstaBarista
Цей предмет, менший за чайну ложку, використовують для чистки цитрусових
Фото Reddit jnelparty
Цим можна вичистити гарбуз, а заглиблення посередині – місце для пальця
Фото Reddit colotara
Цим вичавлюють шматочки лимону, щоб відділити кісточки
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За допомогою цього алюмінієвого бруска можна позбутись запаху цибулі чи часнику
Фото Reddit dark4181
Це тримач для м'яса, такі були популярні у 70-80-х роках минулого століття
Фото Reddit abaajab
А цим ножем ріжуть заморожені продукти
Фото Reddit kindnessabound
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На таку підставку ставлять тости для подачі на стіл
Фото Reddit shishdem
Це інструмент для розколювання льоду
Фото Reddit captaincardigan
Універсальна відкривачка для бляшанок, регулюється під різні розміри
Фото Reddit bajor3008
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Цікавий тримач для рушників для посуду
Фото Reddit SyllabaryBisque
Цей інструмент використовують, щоб зробити фігурний край для пирога, створити декоративний шов або для равіолі
Фото Reddit BradenButter