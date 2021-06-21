Пользователи Reddit поделились фото необычных предметов, которые они нашли на своей кухне. Какая-то принадлежность режет замороженные продукты, другая - лишает запаха лука или просто... держит тосты. Хотели бы попробовать воспользоваться каким-то из этих редких инструментов?
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Этим чистят кукурузу
Фото Reddit Detective-Astatine
С помощью этого гораздо легче почистить чешую с рыбы
Фото Reddit HipstaBarista
Этот предмет, меньше чайной ложки, используют для чистки цитрусовых
Фото Reddit jnelparty
Этим можно вычистить тыкву, а углубление посередине – место для пальца
Фото Reddit colotara
Этим выжимают кусочки лимона, чтобы отделить косточки
Фото Reddit vivamoselmomento
С помощью этого алюминиевого бруска можно избавиться от запаха лука или чеснока
Фото Reddit dark4181
Это держатель для мяса, такие были популярны в 70-80-х годах прошлого века
Фото Reddit abaajab
А этим ножом режут замороженные продукты
Фото Reddit kindnessabound
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На такую подставку ставят тосты для подачи на стол
Фото Reddit shishdem
Это инструмент для раскалывания льда
Фото Reddit captaincardigan
Универсальная открывашка для банок, регулируется под разные размеры
Фото Reddit bajor3008
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Интересный держатель для полотенец для посуды
Фото Reddit SyllabaryBisque
Этот инструмент используют, чтобы сделать фигурный край для пирога, создать декоративный шов или для равиоли
Фото Reddit BradenButter