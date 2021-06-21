Пользователи Reddit поделились фото необычных предметов, которые они нашли на своей кухне. Какая-то принадлежность режет замороженные продукты, другая - лишает запаха лука или просто... держит тосты. Хотели бы попробовать воспользоваться каким-то из этих редких инструментов?

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Этим чистят кукурузу

Фото Reddit Detective-Astatine

С помощью этого гораздо легче почистить чешую с рыбы

Фото Reddit HipstaBarista

Этот предмет, меньше чайной ложки, используют для чистки цитрусовых

Фото Reddit jnelparty

Этим можно вычистить тыкву, а углубление посередине – место для пальца

Фото Reddit colotara

Этим выжимают кусочки лимона, чтобы отделить косточки

Фото Reddit vivamoselmomento

С помощью этого алюминиевого бруска можно избавиться от запаха лука или чеснока

Фото Reddit dark4181

Это держатель для мяса, такие были популярны в 70-80-х годах прошлого века

Фото Reddit abaajab

А этим ножом режут замороженные продукты 

Фото Reddit kindnessabound

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На такую ​​подставку ставят тосты для подачи на стол

Фото Reddit shishdem

Это инструмент для раскалывания льда

Фото Reddit captaincardigan

Универсальная открывашка для банок, регулируется под разные размеры

Фото Reddit bajor3008

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Интересный держатель для полотенец для посуды 

Фото Reddit SyllabaryBisque

Этот инструмент используют, чтобы сделать фигурный край для пирога, создать декоративный шов или для равиоли

Фото Reddit BradenButter