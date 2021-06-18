Эстер Гонсалес рисует свое жизненные комиксы, благодаря которым она и прославилась, с 2017 года. Ее вдохновляют фильмы, мультфильмы и милые пары, которых она встречает, а часто идеи приходят и из обычной повседневной жизни. Результат ее работы – забавные комиксы, которые так полюбили ее поклонники, и которые точно поднимут вам настроение на весь день.

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