Все эти ситуации просто до слез обидные, однако лучший выход – посмеяться и подумать о том, что совсем скоро наступит полоса везения. Так и сделать пользователи сообщества на Reddit , выложив фото своих невероятных неудач, чтобы разделить смех и горе вместе. Посмеемся вместе!

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"Сделал себе утренний кофе – в чашку вверх дном"

Фото Reddit rratner

"Приехал посмотреть на мост "Золотые ворота ""

Фото Reddit thebeardedteach

"Чтобы сдать экзамен, нужно набрать 80%"

Фото Reddit Morgant9233

"Итак, сегодня сгорело место, где мы хотели пожениться"

Фото Reddit paaytonmariee

Кажется, это самый большой страх каждого

Фото Reddit fingan

Кто-то сегодня не получит свою почту

Фото Reddit 1poundbookingfee

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Неудачное празднования

"Я впервые за год сделала полный макияж, чтобы отпраздновать отмену масочного режима в моей стране. Закончилось все блефаритом".

Фото Reddit lilyrae

"Там ключ от моего нового офиса"

Фото Reddit nashrome

"Кот запрыгнул на стол и перекинул почти собранный пазл на 1000 деталей"

Фото Reddit Bloxicorn

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

"Эти бутылки нельзя мыть в посудомоечной машине. Но я была озадачена таким результатом"

Фото Reddit ned_bork

Увидела только на работе

"Я работаю в 1,5 часах езды от дома, поэтому не могу пойти домой и переодеться."

Фото Reddit Kimbuchaaaaa

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"У меня был такой стресс, что я порвал шарик-антистресс"

Фото Reddit fluentgoose

"Приготовление пирожных пошло не по плану"