Усі ці ситуації просто до сліз образливі, проте найкращий вихід – посміятись і подумати про те, що зовсім скоро настане смуга везіння. Так і зробити користувачі спільноти на Reddit, виклавши фото своїх неймовірних невдач, щоб розділити сміх і горе разом. Посміємось разом!

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"Зробив собі ранкову каву – у чашку догори дном"

Фото Reddit rratner

"Приїхав подивитись на міст "Золота брама""

Фото Reddit thebeardedteach

"Щоб скласти іспит, потрібно набрати 80%"

Фото Reddit Morgant9233

"Отже, сьогодні згоріло місце, де ми мали одружуватись"

Фото Reddit paaytonmariee

Здається, це найбільший страх кожного

Фото Reddit fingan

Хтось сьогодні не отримає свою пошту

Фото Reddit 1poundbookingfee

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Невдале святкування

"Я вперше за рік зробила повний макіяж, щоб відсвяткувати скасування масочного режиму у моїй державі. Закінчилось все блефаритом".

Фото Reddit lilyrae

"Там ключ від мого нового офісу"

Фото Reddit nashrome

"Кіт застрибнув на стіл і перекинув майже зібраний пазл на 1000 деталей"

Фото Reddit Bloxicorn

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

"Ці пляшки не можна мити в посудомийній машині. Але я була збентежена таким результатом"

Фото Reddit ned_bork

Побачила лише на роботі

"Я працюю зв 1,5 години їзди від будинку, тому не можу піти додому і переодягнутися."

Фото Reddit Kimbuchaaaaa

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"У мене був такий стрес, що я порвав кульку-антистрес"

Фото Reddit fluentgoose

"Приготування тістечок пішло не по плану"

Фото Reddit 55555