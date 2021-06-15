Люди з цієї добірки вирішили поділитись своїми дивовижними знахідками: капці у формі акули, світильник-восьминіг або елегантне крісло для кота. Після цієї добірки ви будете уважніше придивлятись до речей на барахолках.

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"Це найкраща річ, яку я колись знаходила на секонд-хенді"

Фото Facebook Jenna Arcidiacono

"Я просто не змогла пройти повз них"

Фото Facebook Tess Sayers

Старий світильник незвичайної форми

"Я електрик, і я постійно забираю старі світильники, поки їх не викинули, у мене в підвалі ціла колекція. Сьогодні я знайшла свою найціннішу знахідку"

Фото Facebook Jess Connolly MacLeod

"Я знайшла свою весільну сукню всього за 7 доларів!"

"Я навіть не планувала великого весілля, але не могла залишити в магазині цю красу едвардіанської епохи"

Фото Facebook Jane Vargas

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

"Я знала, що мушу його купити. Мій кіт вдома також знав, що потрібно робити"

Фото Facebook Michael James

"Купила цю вишукану жіночу сумочку на аукціоні"

Фото Facebook Liz Holt

"Я знайшов цей персиковий чайник у місцевому антикварному магазині. Це наймиліший чайник, який я коли-небудь бачив"

Фото Facebook Jonique Perzentka

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Мініатюрний намет для песика

Фото Facebook Kayla Smith

Котикам дуже сподобався цей кошик

Фото Facebook Erin P Jadin Christie

Ще одна "равликова" знахідка – милий світильник

Фото Facebook Jenny Kovach

"Мені так сподобалась ця лампа, що я повісив її у ванній кімнаті"

Фото Facebook Sylvia Colbert

Справді королівське крісло

Фото Facebook Crystal Scott

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Елегантний кавовий столик, який чудово вписався в інтер'єр

Фото Facebook Diddle Knabb

Стільчики, вручну розписані в Індії

Фото Facebook Ted Hayes

Компактна шафа для каталогу карток

Фото Facebook Dana Denise