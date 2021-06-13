Так, часом нащадки отримують у спадок по-справжньому дивовижні речі! Вони значно дешевші за розкішні будинки, проте допомагають по-новому подивитись на своїх рідних, яких з нами більше вже немає, і дізнатись про них щось зовсім нове. Рушаймо ж у минуле!

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"56-річна черепаха мого дядька, яку він успадкував від моїх бабусі й дідуся.”

Фото Reddit Saucy_Lemur

"Мій друг успадкував від свого діда бивень нарвала.”

Фото Reddit SmurfSlurpee

Який вишуканий шаховий набір та стіл!

Фото Reddit redbandit87

"На це Різдво я успадкував столітню чавунну вафельницю. Вона досі готує приголомшливі вафлі.”

Фото Imgur ijusthavenoidea

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"Колекцію вінілових платівок дідуся мого хлопця"

Фото Reddit Almostpetite

"Моя нова 8-міліметрова відеокамера Keystone, успадкована від мого прадіда"

Фото Imgur Day47media

"Я успадкувала це намисто від своєї мами. Я тільки що дізналась, що у нього є секрет – всередині маленька загострена металева стріла."

Фото Reddit bethshurt

"Коли помер мій дід я успадкував це. Потрібно трохи поремонтувати, але у мого дідуся був хороший смак"

Фото Reddit kitkatzz

Справжня скринька Пандори

"Чоловік, який іммігрував в мій штат зі Східної Європи, зробив цю скриню його і взяв тільки те, що зміг в неї вмістити. Потім він продав його, щоб оплатити медичні рахунки. Саме тоді моя бабуся купила його, а я просто успадкував.”

Фото Reddit Nesterminator

"Я тільки що успадкував цей місячний глобус від моєї покійної бабусі.”

Фото Reddit jb2386

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"Ми успадкували кота"

Фото Imgur Liv4LittleSerialKillers

"Подруга успадкувала від бабусі перстень з годинником"

Фото Reddit idgafos2019

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Незвичайна гра

"Моя дружина успадкувала цей стіл від свого дідуся. Вона думає, що це називається столом для кеглів... але я не можу знайти інформації про те, що це таке і як грати".

Фото Imgur ghollowe