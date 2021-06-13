Так, часом нащадки отримують у спадок по-справжньому дивовижні речі! Вони значно дешевші за розкішні будинки, проте допомагають по-новому подивитись на своїх рідних, яких з нами більше вже немає, і дізнатись про них щось зовсім нове. Рушаймо ж у минуле!
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"56-річна черепаха мого дядька, яку він успадкував від моїх бабусі й дідуся.”
Фото Reddit Saucy_Lemur
"Мій друг успадкував від свого діда бивень нарвала.”
Фото Reddit SmurfSlurpee
Який вишуканий шаховий набір та стіл!
Фото Reddit redbandit87
"На це Різдво я успадкував столітню чавунну вафельницю. Вона досі готує приголомшливі вафлі.”
Фото Imgur ijusthavenoidea
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"Колекцію вінілових платівок дідуся мого хлопця"
Фото Reddit Almostpetite
"Моя нова 8-міліметрова відеокамера Keystone, успадкована від мого прадіда"
Фото Imgur Day47media
"Я успадкувала це намисто від своєї мами. Я тільки що дізналась, що у нього є секрет – всередині маленька загострена металева стріла."
Фото Reddit bethshurt
"Коли помер мій дід я успадкував це. Потрібно трохи поремонтувати, але у мого дідуся був хороший смак"
Фото Reddit kitkatzz
Справжня скринька Пандори
"Чоловік, який іммігрував в мій штат зі Східної Європи, зробив цю скриню його і взяв тільки те, що зміг в неї вмістити. Потім він продав його, щоб оплатити медичні рахунки. Саме тоді моя бабуся купила його, а я просто успадкував.”
Фото Reddit Nesterminator
"Я тільки що успадкував цей місячний глобус від моєї покійної бабусі.”
Фото Reddit jb2386
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"Ми успадкували кота"
Фото Imgur Liv4LittleSerialKillers
"Подруга успадкувала від бабусі перстень з годинником"
Фото Reddit idgafos2019
Незвичайна гра
"Моя дружина успадкувала цей стіл від свого дідуся. Вона думає, що це називається столом для кеглів... але я не можу знайти інформації про те, що це таке і як грати".
Фото Imgur ghollowe