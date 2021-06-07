Фабіо Віале – італійський художник і скульптор зі своїм особливим поглядом на класичне мистецтво. Він створює копії відомих античних скульптур з єдиною відмінністю: наносить на них різноманітні татуювання. Його роботи виглядають на диво реалістично, ніби статуї і справді щойно вийшли з сучасного тату-салону.

Читайте також: Візитна картка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

Весь секрет у техніці нанесення. Важко повірити, проте Фабіо Віале робить тату своїм кам'яним моделям насправді так само, як це роблять майстри людям: він не просто малює зображення на поверхні мармуру, а вводить фарбу у сам пористий матеріал, як проникає фарба у шкіру людини. Через це роботи виглядають дуже правдоподібно.

Проте татуювання, які обирає майстер, зовсім не випадкові. Зазвичай вони – символічні, запозичені у тюремних авторитетів, тому кожна з них має своє особливе значення:

Мене цікавлять символічні татуювання, а не декоративні форми. У кримінальних татуюваннях я бачу якесь естетичне незнання, яке привертає всю увагу глядача до його змісту,

– розкриває суть своїх робіт Фабіо

Італієць намагається вивести класичне мистецтво на новий рівень і привернути до нього увагу за допомогою сучасних провокаційних методів:

Я хочу створювати скульптури з подвійною ідентичністю: татуювання відомих шедеврів означає дарувати їм друге життя і новий образ. Сьогодні татуювання можна вважати костюмом, який може носити кожен. Старі статуї теж можуть носити такі костюми!

– розповідає скульптор

Він зізнається, що найскладнішим для нього зовсім не виготовлення копій відомих шедеврів. Справжня складність полягає у тому, що зробити малюнок на "шкірі" статуї близьким до реального тату на шкірі людини. Це вимагає терпіння і наполегливості.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Більше робіт художника та скульптора можна побачити на його сторінці в інстаграмі.

Цікаво: Художниця створює із дорогоцінних каменів запліснявілі фруктові скульптури

Усі фото: інстаграм Фабіо Віале