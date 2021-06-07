Фабио Виале – итальянский художник и скульптор со своим особым взглядом на классическое искусство. Он создает копии известных античных скульптур с единственным отличием: наносит на них разнообразные татуировки. Его работы выглядят удивительно реалистично, будто статуи действительно только что вышли из современного тату-салона.

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Весь секрет в технике нанесения. Трудно поверить, но Фабио Виале делает тату своим каменным моделям на самом деле так же, как это делают мастера людям: он не просто рисует изображение на поверхности мрамора, а вводит краску в самом пористый материал, как проникает краска в кожу человека. Поэтому работы выглядят очень правдоподобно.

Однако татуировки, которые выбирает мастер, совсем не случайны. Обычно они – символические, позаимствованные у тюремных авторитетов, поэтому каждая из них имеет свое особое значение:

Меня интересуют символические татуировки, а не декоративные формы. В тюремных татуировках я вижу какое-то эстетическое незнание, которое привлекает все внимание зрителя к его содержанию, – раскрывает суть своих работ Фабио

Итальянец пытается вывести классическое искусство на новый уровень и привлечь к нему внимание с помощью современных провокационных методов:

Я хочу создавать скульптуры из двойной идентичностью: делать тату известным шедеврам означает дарить им вторую жизнь и новый образ. Сегодня татуировки считают костюмом, который может носить каждый. Старые статуи тоже могут носить такие костюмы

– рассказывает скульптор

Он признается, что самое сложным для него совсем не изготовление копий известных шедевров. Настоящая проблем в том, чтобы сделать рисунок на "коже" статуи близким к реальным тату на коже человека. Это требует терпения и настойчивости.

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Больше работ художника и скульптора можно увидеть на его странице в инстаграме.

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