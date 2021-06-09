Прогулюючись узбережжям разом з родиною, 45-річна Нікі Халкерстон з містечка Данді, шукала лише мушлі та різнокольорове морське скло. Жінка неабияк здивувалась, коли серед каміння їй трапилась на очі незвичайна фігурка – порцелянова лялька, всього кілька сантиметрів у висоту.

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Фігурка мала гладеньку поверхню, на ній не було пошкоджень чи бруду. Жінка вважає, що лялька не один рік пролежала у морі, тому стихія її так добре зберегла і відшліфувала. Попри те, що фігурка була дуже мініатюрна, Нікі відразу зрозуміла, що це дуже цінний експонат:

Я була дійсно вражена і здивована. Мій чоловік саме допомагав мені шукати скло і мушлі. Тоді я сказала йому, що знайшла Заморожену Шарлотту, проте він не зрозумів, про що я,

– згадує жінка

Жінка знайшла на пляжі старовинну ляльку / Фото SWNS

Такі маленькі порцелянові ляльки були популярні у вікторіанську епоху, їх випускали між 1850 і 1920 роками. Вони отримали свою назву "Заморожена Шарлотта" через моторошну американську легенду.

В історії йдеться про дівчину, яка готувалась до балу і так сильно не хотіла пом'яти сукню, що не вдягнула ніякого верхнього одягу. Проте зима була дуже холодною і вітряною, тож, на жаль, по дорозі на бал, дівчина замерзла у кареті на смерть.

Спочатку такі ляльки виробляли суто як дитячі іграшки для ванної. Проте через білий колір і пряму поставу, вони міцно почали асоціюватись з давньою історією, тож і називати їх почали "Заморожена Шарлотта".

Такі ляльки мають назву "Заморожена Шарлотта" / Фото SWNS

Коли Нікі Халкерстон опублікувала фото знахідки у мережі, то по-справжньому зрозуміла цінність цієї мініатюрної ляльки. Понад 400 людей написали їй, що вони у захваті від такого скарбу, адже зазвичай ці ляльки знаходять поламаними або з тріщинами. А повністю ціла "Заморожена Шарлотта" – велика рідкість.

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Зараз такі старовинні ляльки можна купити за цінами від 20 до 140 доларів, залежно від стану. Нікі ж вважає, що її знахідка може коштувати значно більше, адже вона зовсім неушкоджена.

Знахідка припала до душі донці Нікі / Фото SWNS

Деякі колекціонери навіть пропонували Нікі обміняти експонат на велику колекцію кольорового морського скла. Здавалось би, це те, що жінка й шукала. Проте вона відмовилась від цієї пропозиції, адже лялька занадто сильно сподобалась її доньці:

Спочатку я думала її продати. Але тепер я знаю, наскільки ця лялька унікальна і хочу її залишити. Навіть дивно, що вона залишилась у такому хорошому стані,

– додала Нікі