Прогуливаясь по побережью вместе с семьей, 45-летняя Ники Халкерстон из города Данди, искала только ракушки и разноцветное морское стекло. Женщина сильно удивилась, когда среди камней ей попалась на глаза необычная фигурка – фарфоровая кукла, всего несколько сантиметров в высоту.

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Фигурка имела гладкую поверхность, на ней не было повреждений или грязи. Женщина считает, что кукла не один год пролежала в море, поэтому стихия ее так хорошо сохранила и отшлифовала. Несмотря на то, что фигурка была очень миниатюрная, Ники сразу поняла, что это очень ценный экспонат:

Я была действительно поражена и удивлена. Мой муж как раз помогал мне искать стекло и ракушки. Тогда я сказала ему, что нашла Замороженную Шарлотту, однако он не понял, о чем я,

– вспоминает женщина

Женщина нашла на пляже старинную куклу / Фото SWNS

Такие маленькие фарфоровые куклы были популярны в викторианскую эпоху , их выпускали между 1850 и 1920 годами. Они получили свое название "Замороженная Шарлотта" из-за жуткой американской легенде.

В истории говорится о девушке, которая готовилась к балу и так сильно не хотела помять платье, что не надела никакой верхней одежды. Однако зима была очень холодной и ветреной, поэтому, к сожалению, по дороге на бал девушка замерзла в своей карете на смерть.

Сначала такие куклы делали исключительно как детские игрушки для ванной. Однако из-за белого цвета и прямой осанку, они прочно начали ассоциироваться с древней историей, поэтому и называть их стали "Замороженная Шарлотта".

Такие куклы называются "Замороженная Шарлотта" / Фото SWNS

Когда Ники Халкерстон опубликовала фото находки в сети, то по-настоящему поняла ценность этой миниатюрной куклы. Более 400 человек написали ей, что они в восторге от такого сокровища, ведь обычно эти куклы находят поломанными или с трещинами. А полностью целая "Замороженная Шарлотта" – большая редкость.

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Сейчас такие старинные куклы можно купить по ценам от 20 до 140 долларов , в зависимости от состояния. Ники же считает, что ее находка может стоить гораздо больше, ведь она совсем не повреждена.

Находка пришлась по душе дочери Ники / Фото SWNS

Некоторые коллекционеры даже предлагали Ники обменять экспонат на большую коллекцию цветного морского стекла. Казалось бы, это то, что женщина и искала. Однако она отказалась от этого предложения, ведь кукла слишком сильно понравилась ее дочери: