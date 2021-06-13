Да, порой потомки получают в наследство по-настоящему удивительные вещи! Они значительно дешевле роскошных домов, однако помогают по-новому взглянуть на своих родных, которых с нами больше уже нет, и узнать о них что-то совершенно новое. Едем же в прошлое!

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"56-летняя черепаха моего дяди, которую он унаследовал от моих бабушки и дедушки."

Фото Reddit Saucy_Lemur

"Мой друг унаследовал от своего деда бивень нарвала."

Фото Reddit SmurfSlurpee

Изысканный шахматный набор и стол!

Фото Reddit redbandit87

"На это Рождество я унаследовал столетнюю чугунную вафельницу. Она до сих пор готовит потрясающие вафли."

Фото Imgur ijusthavenoidea

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"Коллекцию виниловых пластинок дедушки моего парня"

Фото Reddit Almostpetite

"Моя новая 8-миллиметровая камера Keystone, унаследованная от моего прадеда"

Фото Imgur Day47media

"Я унаследовала это ожерелье от своей мамы. Я только что узнала, что у него есть секрет – внутри маленькая остроконечная металлическая стрела".

Фото Reddit bethshurt

"Когда умер мой дед я унаследовал это. Нужно немного отремонтировать, но у моего дедушки был хороший вкус"

Фото Reddit kitkatzz

Настоящая ящик Пандоры

"Мужчина, который иммигрировал в мой штат из Восточной Европы, сделал этот сундук и взял только то, что смог в него вместить. Затем он продал его, чтобы оплатить медицинские счета. Именно тогда моя бабушка купила его, а я просто унаследовал."

Фото Reddit Nesterminator

"Я только что унаследовал этот лунный глобус от моей покойной бабушки."

Фото Reddit jb2386

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"Мы унаследовали кота"

Фото Imgur Liv4LittleSerialKillers

"Подруга унаследовала от бабушки кольцо с часами"

Фото Reddit idgafos2019

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Необычная игра

"Моя жена унаследовала этот стол от своего дедушки. Она думает, что это называется столом для кеглей... но я не могу найти информации о том, что это такое и как играть".