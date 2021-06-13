Да, порой потомки получают в наследство по-настоящему удивительные вещи! Они значительно дешевле роскошных домов, однако помогают по-новому взглянуть на своих родных, которых с нами больше уже нет, и узнать о них что-то совершенно новое. Едем же в прошлое!
Читайте также: Винный уик-енд: едем в Центр культуры вина SHABO
"56-летняя черепаха моего дяди, которую он унаследовал от моих бабушки и дедушки."
Фото Reddit Saucy_Lemur
"Мой друг унаследовал от своего деда бивень нарвала."
Фото Reddit SmurfSlurpee
Изысканный шахматный набор и стол!
Фото Reddit redbandit87
"На это Рождество я унаследовал столетнюю чугунную вафельницу. Она до сих пор готовит потрясающие вафли."
Фото Imgur ijusthavenoidea
Актуально: Мечта коллекционера: женщина нашла старинную куклу просто среди камней на пляже
"Коллекцию виниловых пластинок дедушки моего парня"
Фото Reddit Almostpetite
"Моя новая 8-миллиметровая камера Keystone, унаследованная от моего прадеда"
Фото Imgur Day47media
"Я унаследовала это ожерелье от своей мамы. Я только что узнала, что у него есть секрет – внутри маленькая остроконечная металлическая стрела".
Фото Reddit bethshurt
"Когда умер мой дед я унаследовал это. Нужно немного отремонтировать, но у моего дедушки был хороший вкус"
Фото Reddit kitkatzz
Настоящая ящик Пандоры
"Мужчина, который иммигрировал в мой штат из Восточной Европы, сделал этот сундук и взял только то, что смог в него вместить. Затем он продал его, чтобы оплатить медицинские счета. Именно тогда моя бабушка купила его, а я просто унаследовал."
Фото Reddit Nesterminator
"Я только что унаследовал этот лунный глобус от моей покойной бабушки."
Фото Reddit jb2386
Интересно: Это подходит всем: мастер делает настоящие тату мраморным скульптурам – фото
"Мы унаследовали кота"
Фото Imgur Liv4LittleSerialKillers
"Подруга унаследовала от бабушки кольцо с часами"
Фото Reddit idgafos2019
Необычная игра
"Моя жена унаследовала этот стол от своего дедушки. Она думает, что это называется столом для кеглей... но я не могу найти информации о том, что это такое и как играть".
Фото Imgur ghollowe