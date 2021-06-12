У матеріалі зібрані більше десятка дивних і вражаючих колекцій, чиї власники не змогли вчасно зупинитись. Якщо ви дуже хочете почати збирати власну колекцію – історії цих людей можуть вас надихнути та підкинути кілька цікавих ідей.
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"Мій друг збирає упаковки від чипсів Pringles"
Фото Reddit KymmaLabeija
"Залишки олівців мого батька-редактора"
Фото Reddit OhBall
"Яйця динозаврів в колекції мого друга. Як фанат динозаврів, я просто у захваті!"
Фото Reddit CryoBanksy
"Я збираю гумки у вигляді їжі"
Фото imgur
"Всі ігри Nintendo, випущені з 1985 по 2000 рік"
Фото Reddit 1lousylay
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"Різнобарвні піски пустелі Сахара"
Фото Reddit redditman1998
Чоловік збирає осині гнізда
Фото YouTube-канал Vice
"Я провела вечір суботи, демонструючи мої метеорити в своїй космічній сукні"
Фото Reddit Andromeda321
"У моїх бабусі та дідуся є всі номери National Geographic, починаючи з лютого 1921 року"
Фото Reddit PotatoCheese5
"Серйозна колекція іграшкових машинок Hot Wheels"
Фото Reddit Фото imgur
Дуже велика колекція покемонів від справжньої фанатки
Фото Reddit the_best_shadow_bun
"Колекція інструментів в гаражі мого дідуся"
Фото Reddit Mirither
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"Я прибирав у шафі та знайшов дивну колекцію мого сусіда по кімнаті."
Фото Reddit RepostFromAYearAgo
"Я збираю мініатюрні будівлі зі своїх подорожей вже 10 років."
Фото imgur