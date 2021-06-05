Пропонуємо отримати свою тижневу дозу хорошого настрою з цією добіркою кумедних фото з просторів Інтернету: від веселих тваринок до милих дитячих витівок. Догортайте до кінця і не помітите, як ваші вуста мимоволі розтягнуться у посмішці!
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Знайдете песика серед шахів?
Фото Reddit Perfectenschlag_
"Моя подруга чистила зуби, коли з-під раковини вискочило Чудовисько!”
Фото Reddit Mabaum
"Мій син захотів стати тарілкою макаронів з сиром на Геловін.”
Фото Reddit Krunk1599
"Сьогодні на велосипедній доріжці я знайшов білочку. Мої діти ну дуже хотіли її забрати додому"
Фото Reddit lucifersam73
"Цуценя у нас вже тиждень, і ось як вона спить"
Фото Reddit hypobole
"Реакція мого хлопця, коли видра дозволила йому погладити її животик”
Фото Reddit kingqueefsalot
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"Мій батько не був на фермі кілька місяців. Це їх перше обійми за довгий час."
Фото Reddit Cale2266
Просто подивіться на посмішку цього малюка!
Фото Reddit icouldbeconvinced
"Наша Еллі святкує свій День народження"
Фото Reddit BforBakers
"Мій хлопець пишається коргі, якого ми щойно взяли з притулку"
Фото Reddit avocadoinorbit
"Мій пес терпляче чекає, поки бабуся полагодить одну з його улюблених іграшок"
Фото Reddit AlwaysHigh27
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"Кішка моєї свекрухи завжди так сидить"
Фото Reddit CandysaurusRex
"Мій кіт – моя муза, обожнюю його"
Фото Reddit fijistudios