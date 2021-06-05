Предлагаем получить свою недельную дозу хорошего настроения с этой подборкой смешных фото с просторов Интернета: от веселых животных до милых детских шалостей. Листайте до конца и не заметите, как ваши губы невольно растянутся в улыбке!
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Найдете собачку среди шахмат?
Фото Reddit Perfectenschlag_
"Моя подруга чистила зубы, когда из-под раковины выскочило Чудовище!"
Фото Reddit Mabaum
"Мой сын захотел стать тарелкой с макаронами и сыром на Хэллоуин."
Фото Reddit Krunk1599
"Сегодня на велосипедной дорожке я нашел белочку. Мои дети ну очень хотели ее забрать домой"
Фото Reddit lucifersam73
"Щенок у нас уже неделю, и вот как она спит"
Фото Reddit hypobole
"Реакция моего парня, когда выдра позволила ему погладить ее животик"
Фото Reddit kingqueefsalot
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"Мой отец не был на ферме несколько месяцев. Это их первые объятия за долгое время."
Фото Reddit Cale2266
Просто посмотрите на улыбку этого малыша!
Фото Reddit ic был убежден
"Наша Элли празднует свой День рождения"
Фото Reddit BforBakers
"Мой парень гордится корги, которого мы только взяли из приюта"
Фото Reddit avocadoinorbit
"Мой пес терпеливо ждет, пока бабушка починит одну из его любимых игрушек"
Фото Reddit AlwaysHigh27
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"Кошка моей свекрови всегда так сидит"
Фото Reddit CandysaurusRex
"Мой кот – моя муза, обожаю его"
Фото Reddit fijistudios