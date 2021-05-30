Мы подготовили для вас подборку необычных и оригинальных поступков от бабушек, которые так удивили своих внуков, что они сразу же поделились этим со всеми нами. Цените своих бабушек – они всегда вас очень любят!

Интересно Визитная карточка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

"Бабушка приехала к нам в гости. Вот ее сумка"

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Бабушка держит масло в коробке из-под iPhone

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"После развода с мужем бабушка наклеила портрет Ди Каприо на совместное фото"

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Вот бабушка постаралась!

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Кто, как не бабушка, составит компанию, чтобы сыграть в приставку!

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"Не обязательно хорошо печь, чтобы порадовать внука тортом"

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93-летняя бабушка впервые попробовала виртуальную реальность

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"Я похвалила бабушку за обувь, и она купила мне такую же"

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Красивые фотографии бабушки из круиза

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"Забыл взять с собой пижаму, но бабушка сказала, что у нее есть для меня "пижама"

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Вау! Бабушка серьезно постаралась

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"Автомобиль моей бабушки"

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Бабушка надела внучке башмачок с игрушечного мишки

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"Я сказала, что слишком худенькая. Ответ бабушки"

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Бабушка оценила штаны внучки, поэтому ей подарили такие же на 87-ой день рождения

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