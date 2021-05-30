Ми підготували для вас добірку нестандартних та оригінальних вчинків від бабусь, які так здивували своїх внуків, що вони одразу ж поділилися цим з усіма нами. Цінуйте своїх бабусь – вони завжди вас дуже люблять!
Цікаво Візитна картка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc
"Бабуся приїхала до нас в гості. Ось її сумка"
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Бабуся тримає масло в коробці з-під iPhone
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"Після розлучення із чоловіком бабуся наклеїла портрет Ді Капріо на спільне фото"
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Оце бабуся постаралася!
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Хто, як не бабуся, складе компанію, щоб зіграти в приставку!
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"Не обов’язково добре пекти, щоб потішити внука тортом"
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93-річна бабуся вперше спробувала віртуальну реальність
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"Я похвалила бабусю за взуття, і вона купила мені таке ж саме"
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Красиві фотографії бабусі із круїзу
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"Забув взяти з собою піжаму, але бабуся сказала, що в неї є для мене "піжама"
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Вау! Бабуся серйозно постаралася
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"Автомобіль моєї бабусі"
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Бабуся одягла внучці черевичок з іграшкового ведмедика
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"Я сказала, що занадто худенька. Відповідь бабусі"
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Цікаво Дівчина подолала тисячі кілометрів, щоб зізнатися в коханні: що відповів хлопець
Бабуся оцінила штани внучки, тому їй подарували такі ж самі на 87-ий день народження
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