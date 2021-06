В сообществе на Reddit под названием "What is this thing" пользователи ежедневно выкладывают фото необычных вещей и спрашивают у других "Что это такое?". И непременно находится человек, который точно знает, что это за странная штукована, видел ее или даже брал в руки.

Попробуйте догадаться, для чего на самом деле используют каждую из этих вещей. Если угадали всего, вы просто гений!

"Часть набора столового серебра. Здесь есть наконечник штопора, но он недостаточно прочен, чтобы его можно было использовать как штопор".

Фото Ciecie33

Ответ:

Этой палочкой натыкали кусочки масла.

"Палочка рассыпчатая, как мелкий уголь, но я понятия не имею, для чего она нужна. Использовался только один конец, и в центре есть отверстие."

Фото toms1esson

Ответ:

Это грелка для рук, вы зажигаете палочку и закрываете футляр. Оно дает тепло, как тлеющий уголь.

"Керамический краб с отверстием в верхней части, в прикрепленном блюде с соломинкой. Никаких отметин (вероятно, до 1970-х годов)."

Фото TheChosenPeeples

Ответ:

Фарфоровая капельница для воды в форме краба. Их использовали для чернил.

"Миксер, массажёр для спины? Эта вещь вмонтирована на стене в домике на реке. Две ручки вращают семь деревянных шариков."

Фото nate970

Ответ:

Скорее всего, это старинный массажёр для живота, чтобы похудеть.

"Нашла рядом с различными предметами, когда убирала вещи моего дедушки после его смерти. Кончики абсолютно тупые".

Фото cntcat

Ответ:

Этой вещью отрезают верхушку вареного яйца всмятку.

"Найденный в охотничьем сундуке, Канада. Сделано где-то между 1950-1980 годами, нижняя часть с ямочками вращается, верхняя синяя часть похожа на дерево, она очень легкая"

Фото room_willow

Ответ:

Это набор для шитья. Сверху – наперсток, а внутри нем есть запасные иглы, булавки и немного ниток. Для ремонта в поездках.

"Из Португалии. Ручка – полая трубка. На лопатке есть рисунок рыбы"

Фото exanimobrenda

О твет:

Ключ, которым раньше открывали сардины.

"Нашел эти металлические предметы пока искал металл под пирсом во время отлива."

Фото PastorJames2020

О твет:

Это индуистские обереги для молитвы, которые специально бросают в воду.

"На онлайн-аукционе это описали как "тостер"

Фото crosleyxj

Ответ:

Это солонка и перечница в форме тостера.

"Это странная маленькая штука с двойной спиралью, сделана из легкого металла, найденная в технологическом кампусе Джорджии"

Фото trapp64

Ответ:

Спиральная шпилька для волос. Используется для закрепления пучка на голове.

"Кажется, это сделали на уроках деревообрабатывающей мастерской средней школы в 1968 году. Что это может быть?"

Фото surrealbacon

Ответ: