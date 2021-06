У спільноті на Reddit під назвою "What is this thing" користувачі щодня викладають фото незвичайних речей і запитують у інших "Що це таке?". І неодмінно в інтернеті знаходиться людина, яка точно знає, що це за дивна штукована, бачила її або навіть брала до рук.

Спробуйте здогадатись, для чого насправді використовують кожну із цих речей. Якщо вгадали все, ви просто геній!

"Частина набору столового срібла. Тут є наконечник штопора, але він недостатньо міцний, щоб його можна було використовувати як штопор."

Фото Ciecie33

Відповідь:

Цією паличкою наштрикували шматочки масла

"Паличка розсипчаста, як дрібне вугілля, але я поняття не маю, для чого вона потрібна. Використовувався тільки один кінець, і в центрі є отвір."

Фото toms1esson

Відповідь:

Це грілка для рук, ви запалюєте паличку і закриваєте футляр. Воно дає тепло, як вугілля, що тліє.

"Керамічний краб з отвором у верхній частині, в прикріпленому блюді з соломинкою. Ніяких відмітин (ймовірно, до1970-х років)."

Фото TheChosenPeeples

Відповідь:

Фарфорова крапельниця для води у формі краба. Їх використовували для чорнил.

"Міксер, масажер для спини? Ця річ вмонтована на стіні в будиночку на річці. Дві ручки обертають сім дерев'яних кульок."

Фото nate970

Відповідь:

Скоріше за все, це старовинний масажер для живота, щоб схуднути.

"Знайшла поруч з різними предметами, коли прибирала речі мого дідуся після його смерті. Кінчики абсолютно тупі."

Фото cntcat

Відповідь:

Цією річчю відрізають вершечок вареного яйця, якщо його зварено некруто.

"Знайдений в мисливській скрині, Канада. Вироблено десь між 1950-1980 роками, нижня частина з ямочками обертається, верхня синя частина схожа на дерево, вона дуже легка"

Фото room_willow

Відповідь:

Це набір для шиття. Зверху – наперсток, а всередині ньому є запасні голки, шпильки й трохи ниток. Для ремонту в поїздках.

"З Португалії. Ручка – порожниста трубка. На лопатці є малюнок риби"

Фото exanimobrenda

Відповідь:

Ключ, яким раніше відкривали сардини.

"Знайшов ці металеві предмети поки шукав метал під пірсом під час відливу."

Фото PastorJames2020

Відповідь:

Це індуїстські обереги для молитви, які спеціально кидають у воду.

"На онлайн-аукціоні це описали як "тостер"

Фото crosleyxj

Відповідь:

Це сільничка і перечниця у формі тостера.

"Це дивна маленька штука з подвійною спіраллю, зроблена з легкого металу, знайдена в технологічному кампусі Джорджії"

Фото trapp64

Відповідь:

Спіральна шпилька для волосся. Використовується для закріплення пучка на голові.

"Здається, це зробили на уроках деревообробної майстерні середньої школи в 1968 році. Що це може бути?"

Фото surrealbacon

Відповідь:

"Це вішалка для краваток. Подарунок на День батька"