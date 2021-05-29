Ми вже розповідали про секрети ідеального сніданку у ліжко. Тепер ви знаєте як все вдало організувати, саме час додати трохи креативу! Ваша друга половинка полюбляє читати зранку чи для неї життєво важливе оформлення страв? У кожного свої вподобання. Ловіть кілька цікавеньких ідей, як зробити цей приємний романтичний момент ще оригінальнішим, щоб вгодити партнеру.

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Корисний сніданок

Людям, які ретельно слідкують за своїм здоров'ям та обирають лише корисну їжу, навряд чи сподобається сніданок з купою смажених яєць чи солодкого. Краще обрати ситні та смачні альтернативи: сирна запіканка, плющена вівсянка, свіжі ягоди та фрукти, тости з авокадо або рибою та вершковим сиром чи смузі. А якщо ви ще й калорії окремо порахуєте, ціни вам не буде!

Приготуйте корисний сніданок / Фото Unsplash

Домашній ранок

Любителям домашнього затишку можна організувати найтепліший у світі сніданок, зовсім як у дитинстві. Власноруч посмажені сирники, присипані цукровою пудрою, або млинці, малинове варення, тепле какао з маршмелоу або трав'яний чай – те що треба. Не забудьте про пухнастий плед та красиву дерев'яну тацю.

Затишний домашній сніданок / Фото Unsplash

Для ласунів

Дехто зранку терпіти не може смажені чи варені страви, зате підкріпитись чимось солоденьким вони тільки за! Вмикайте фантазію на повну і поспішайте зранку у найближчу пекарню по свіжий мигдалевий круасан, чизкейк чи мафіни зі смородиною. Або спробуйте самостійно приготувати апетитні панкейки з кленовим сиропом чи хрусткі вафлі.

Сніданок для справжніх ласунів / Фото Unsplash

Викладіть це все на тацю з мереживними серветками поряд з лавандовим лате, розкладіть мармеладних ведмедиків або інший солодкий декор – готово, ви підкориле серце ласуна!

Романтичний сніданок

Для чуттєвих натур підійде тільки такий сніданок. Не так важливо, що саме з їжі ви приготуєте, головне – якнайбільше знакових деталей. Кілька видрукованих спільних фото, печиво з романтичним передбаченням чи мила інтимна записка розчулять вашу другу половинку а, ніжні квіти принесуть справжнє задоволення. Млинці або інша їжа у формі сердечок також буде, як ніколи, доречна в цей особливий ранок.

Поставте свіжі квіти під час сніданку / Фото Unsplash

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Свято з самого ранку

Нехай ранок буде не просто романтичним, а навіть урочистим. Наповніть його грайливим настроєм, додавши до сніданку келих улюбленого ігристого замість звичної кави або чаю. Разом зі свіжими фруктами, десертом або популярним сендвічем "Крок-мадам" це стане чудовим святковим початком дня.

Вишуканий сніданок з ігристим / Фото Pinterest

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Як із Pinterest

Справжні естети не будуть куштувати їжу, якщо вона некрасиво оформлена. Тож подаруйте коханому у цей ранок естетичне задоволення. Підберіть вишукану білу тацю, серветки у кольоровій гамі кімнати та лаконічні білі тарілки, яйця подавайте на спеціальній підставці, а справжню міцну каву – у маленькій витонченій чашці. Повірте, коханий це оцінить.

Сніданок для естета / Фото Pinterest