Ми вже розповідали про секрети ідеального сніданку у ліжко. Тепер ви знаєте як все вдало організувати, саме час додати трохи креативу! Ваша друга половинка полюбляє читати зранку чи для неї життєво важливе оформлення страв? У кожного свої вподобання. Ловіть кілька цікавеньких ідей, як зробити цей приємний романтичний момент ще оригінальнішим, щоб вгодити партнеру.
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Корисний сніданок
Людям, які ретельно слідкують за своїм здоров'ям та обирають лише корисну їжу, навряд чи сподобається сніданок з купою смажених яєць чи солодкого. Краще обрати ситні та смачні альтернативи: сирна запіканка, плющена вівсянка, свіжі ягоди та фрукти, тости з авокадо або рибою та вершковим сиром чи смузі. А якщо ви ще й калорії окремо порахуєте, ціни вам не буде!
Приготуйте корисний сніданок / Фото Unsplash
Домашній ранок
Любителям домашнього затишку можна організувати найтепліший у світі сніданок, зовсім як у дитинстві. Власноруч посмажені сирники, присипані цукровою пудрою, або млинці, малинове варення, тепле какао з маршмелоу або трав'яний чай – те що треба. Не забудьте про пухнастий плед та красиву дерев'яну тацю.
Затишний домашній сніданок / Фото Unsplash
Для ласунів
Дехто зранку терпіти не може смажені чи варені страви, зате підкріпитись чимось солоденьким вони тільки за! Вмикайте фантазію на повну і поспішайте зранку у найближчу пекарню по свіжий мигдалевий круасан, чизкейк чи мафіни зі смородиною. Або спробуйте самостійно приготувати апетитні панкейки з кленовим сиропом чи хрусткі вафлі.
Сніданок для справжніх ласунів / Фото Unsplash
Викладіть це все на тацю з мереживними серветками поряд з лавандовим лате, розкладіть мармеладних ведмедиків або інший солодкий декор – готово, ви підкориле серце ласуна!
Романтичний сніданок
Для чуттєвих натур підійде тільки такий сніданок. Не так важливо, що саме з їжі ви приготуєте, головне – якнайбільше знакових деталей. Кілька видрукованих спільних фото, печиво з романтичним передбаченням чи мила інтимна записка розчулять вашу другу половинку а, ніжні квіти принесуть справжнє задоволення. Млинці або інша їжа у формі сердечок також буде, як ніколи, доречна в цей особливий ранок.
Поставте свіжі квіти під час сніданку / Фото Unsplash
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Свято з самого ранку
Нехай ранок буде не просто романтичним, а навіть урочистим. Наповніть його грайливим настроєм, додавши до сніданку келих улюбленого ігристого замість звичної кави або чаю. Разом зі свіжими фруктами, десертом або популярним сендвічем "Крок-мадам" це стане чудовим святковим початком дня.
Вишуканий сніданок з ігристим / Фото Pinterest
Як із Pinterest
Справжні естети не будуть куштувати їжу, якщо вона некрасиво оформлена. Тож подаруйте коханому у цей ранок естетичне задоволення. Підберіть вишукану білу тацю, серветки у кольоровій гамі кімнати та лаконічні білі тарілки, яйця подавайте на спеціальній підставці, а справжню міцну каву – у маленькій витонченій чашці. Повірте, коханий це оцінить.
Сніданок для естета / Фото Pinterest